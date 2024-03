Todos los ganadores de los premios Oscar 2024: Oppenheimer fue la película más premiada

La ceremonia de los premios Oscar 2024 se llevó a cabo el pasado 10 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles, donde varios actores, actrices y producciones enteras fueron premiados por su talento. Sin duda, la película que más estatuillas se llevó fue Oppenheimer, seguido de Pobres Criaturas.

Aunque Barbie logró igualar a Oppenheimer en hype, crítica y ventas, no logró posicionarse dentro de la academia. Lamentablemente, el machismo de la industria sigue triunfando, de tal forma que ni siquiera Margot Robbie estuvo nominada a un Oscar. Al menos Billie Eilish logró hacerse con una estatuilla.

La categoría de ‘Mejor película de animación’ estaba bastante reñida este año, con varias favoritas como El niño y la garza, Elementos y Robot Dreams. Finalmente, la película elegida por la academía como ganadora fue ‘El niño y la garza’ de Hayao Miyazaki.

Te dejamos todos los ganadores de los premios Oscar 2024:

Mejor película: Oppenheimer

Mejor actor: Cillian Murphy (Oppenheimer)

Mejor actriz: Emma Stone (Pobres criaturas)

Mejor película extranjera: Zona de interés

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Jov Randolph (Los que se quedan)

Mejor canción original: What Was I Made For? – Billie Eilish, Finneas O’Connell/ Barbie

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Mejor director Christopher Nolan (Oppenheimer)

Mejor película animada: El niño y la garza

Mejor cortometraje: La maravillosa historia de Henry Sugar

Mejor documental largo: 20 días en Mariupol

Mejores efectos visuales: Godzilla Minus One

Mejor guion adaptado: Ficción estadounidense

Mejor documental corto: La última tienda de reparaciones

Mejor guion original: Anatomía de una caída

Mejor cortometraje animado: War is over! Inspired by the music of John y Yoko

Mejor banda sonora: Oppenheimer

Mejor fotografía: Oppenheimer

Mejor maquillaje y peinado: Pobres criaturas

Mejor diseño de vestuario: Pobres criaturas

Mejor diseño de producción: Pobres criaturas

Mejor montaje: Oppenheimer

Mejor sonido: Zona de interés

Imagen: Oppenheimer