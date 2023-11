Taika Waititi no regesará para ‘Thor 5’ (si ocurre algún día)

Con los resultados más recientes de ‘The Marvels’ es casi seguro que veremos movimientos en el calendario del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, desde ya hay una cosa que pueden dar por segura: Taika Waititi no regresará para ‘Thor 5’ y por ahora no hay planes de que esté a cargo de otra cinta del MCU.

La revelación se dio en una entrevista que el director tuvo con Bussines Insider en la que respondió a rumores sobre su participación en ‘Thor 5’ y que la cinta está en estos momentos siendo desarrollada por Marvel Studios:

“No sé si [esos rumores] son acertados. Sé que yo no estaré involucrado… me concentraré en todas estas películas para las que he sido contratado”.

La respuesta de Taika Waititi no debería sorprender, considerando la recepción que tuvo ‘Thor: Love and Thunder’. Inicialmente el filme originalmente fue presentado como uno de los eventos más importantes de la fase 4 del MCU. Pero, en términos de taquilla y calificación por parte de la audiencia, fue fracasos en la historia reciente de Marvel.

La caída de gracia de Taika Waititi con los fans del MCU fue algo sorpresivo. Para muchos el director fue la persona que trajo de regreso a Thor del desastre que resultó ser la fase 2 con ‘Thor: Dark World’. ¿Quizás la lógica a seguir es que el dios del trueno solo tiene un buen filme con cada entrada de por medio?

Por ahora Marvel no ha comentado sobre sus planes de traer a Thor una vez más al MCU. De hecho, el estado actual de su universo cinematográfico es bastante caótico. Al parecer el estudio está tomando decisiones importantes sobre la dirección que quiere dar a sus próximos proyectos y productos para Disney+. Resulta extraño pensar en un regreso de Thor que no incluya a Waititi cuando el director tiene es uno de los personajes del MCU Para aquellos que no lo reconocen, él interpreta a Krogg, el alíen de piedra que conoce Thor en los eventos de Ragnarok y que luego tuvo un pequeño cameo en ‘Avengers: Endgame’).

Lo cierto es que el director tiene bastantes proyectos en el tintero, la mayoría de la mano de Disney o de sus casas productoras. Por ejemplo, uno de los próximos estrenos de Waititi es Next Goal Wins, una cinta inspirada en un documental con el mismo nombre. Su historia toma como protagonista Thomas Rongen que, después de una racha de derrotas, es castigado con un reto : hacer que el equipo de Samoa pueda clasificar al campeonato mundial de la FIFA. No solo esto, sino que Taika Waititi también está desarrollando un filme para el universo de Star Wars (que por ahora no tiene nombre). La cinta cuenta con Michael Fastbender, conocido por su participación en la franquicia de X-Men o la cinta biográfica de Steve Jobs, como el entrenador Rongen.

Por desgracia la racha de filmes de Waititi que han dejado impresiones medias no se detiene. La cinta ya se estrenó de manera internacional el 11 de noviembre y se espera su llegada a las salas de cine del país en los próximos meses. Pero las primeras reseñas en páginas como Rotten Tomatoes no la pintan como una de las cintas que deberías ver antes de que termine 2023.

Imágenes: Disney