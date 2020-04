Taika Waititi compartió/troleó detalles de ‘Thor: Love and Thunder’

‘Thor Ragnarok’ hizo de Taika Waititi uno de los directores favoritos del MCU. Después de todo, el director pasó del aburrimiento nórdico que fue ‘Thor 2: Mundo Oscuro’ a una de las cintas más entretenidas de toda la fase 3 de este universo de filmes interconectados. Su participación en ‘Thor: Love and Thunder’ es un parte de seguridad a los fans de que el dios del trueno está en buenas manos.

Para aliviar la tensión de estos días, Waititi decidió realizar una transmisión en vivo. En ella el director, haciendo uso de su sentido del humor particular, se burló bastante de los fans con lo que estamos seguros es un 80% de información falsa. Pero también parecen haber ciertos indicios de verdad que nos darían una idea de la clase de filme que será ‘Thor Love and Thunder’.

Para empezar, el director compartió una lectura del ‘primer guion’ de la cinta. En él veíamos a un Tony Stark que resucitaba de los muertos (porque, ciencia, dah) y armaba un nuevo equipo de héroes llamados los ‘Avengererers’ para derrotar a un Thanos que también regresaba del más allá.

Después de la ‘filtración’ del guion, Waititi decidió responder (o mejor dicho, esquivar) algunas de las preguntas de los fans. Y aquí, de nuevo, hay que entender que un tercio de lo que dijo es mentira, un tercio no respondió y el otro le vamos a creer con la condición de que nos culpen si terminó tomando el pelo al final. Por ejemplo, no respondió si Loki reaparecerá para el último filme. Tampoco confirmó cuál es el personaje que Christian Bale (‘Batman: El caballero de la noche’) interpretará (aquí fingió que su micrófono se quedaba sin sonido). Eso sí, nos dijo que no veremos a Silver Surfer en la película (¿gracias por el dato?).

Una duda que pareció responder con algo de honestidad es si en el próximo filme veremos a Beta Ray Bill. La aparición del personaje parecería haber sido pronosticada por la creación de Stormbreaker y el guiño que se le hizo al personaje en ‘Thor Ragnarok’. Al respecto, Waititi solo pudo afirmar que adora el personaje, pero que prefiere no incitar rumores sobre él. “No estoy seguro de cómo responder eso; No quiero provocar y no quiero regalar nada… Sería increíble tenerlo en la película, pero no lo sé en este momento, está en el aire».

Quizás lo más emocionante de la transmisión estuvo en la manera en la que el director describió ‘Thor: Love and Thunder’. “Hace que Ragnarok parezca una película muy segura… Hay muchas cosas, muchas piezas en movimiento. Esta nueva película parece que le preguntamos a un grupo de niños de 10 años qué debería haber en la cinta, y simplemente dijimos que sí a cada cosa… La combinación de cosas también, y algunas de las cosas del cómics… tiburones espaciales; si buscas tiburones espaciales, tendrás una buena idea de lo que es». Este último elemento es una alusión a Starsharks, que de manera sencilla son tiburones espaciales que son usados como medio de transporte.

Waititi afirmó que están en el quinto borrador del guion y que “no puede esperar a poder comenzar a hacer la película”. ‘Thor: Love and Thunder’ tiene programado su estreno el 18 de febrero de 2022.

Imágenes: Marvel Studios