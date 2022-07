¿Meh? Esto dicen las primeras reseñas de ‘Thor: Love and Thunder’

Este miércoles tenemos una nueva cita con el MCU. Thor Love and Thunder llega a las pantallas grandes para traernos una nueva aventura del dios del trueno, esta vez acompañado por su ex. También es el regreso de Taika Waititi en la dirección, después de que con ‘Thor Ragnarok’ nos hiciera recuperar la fe y olvidar (un poco) el desastre de ‘Thor: Mundo Oscuro’.

Pocos días antes de su estreno ya tenemos las primeras reseñas de ‘Thor: Love and Thunder’. Y aunque la emoción por el debut de la nueva Thor (Natalie Portman) además del regreso (¿y quizás despedida de Chris Hemsworth?) motivarán a los fans más devotos del MCU a ir a las salas de cine. Las primeras reseñas de la película parecen apuntar a que ‘Thor: Love and Thunder’ termina estando más dentro de la media del MCU y no como una de las películas que definirán el futuro de Marvel en la pantalla grande. Al momento de publicación de este artículo la película tiene una calificación de 71% en Rotten Tomatoes.

Esto dicen las primeras reseñas de ‘Thor: Love and Thunder’.

Indie Wire

Calificación B-

“Waititi rescata incluso una pizca de honestidad emocional de todo ese ruido y es suficiente para hacer de esta una adición refrescante y sincera al MCU. A pesar del hecho de que Jane le da a esta película su propósito principal y no obtiene casi nada a cambio, a pesar del hecho de que la película en sí tiene más miedo de reconocer su cáncer, hay una ironía satisfactoria en cómo la película refleja la pérdida del villano frente a la posible muerte del alma gemela del héroe. Uno es un mortal que se vuelve poderoso por su odio a los dioses, y el otro es un dios que se vuelve vulnerable por su amor por un mortal”.

IGN

Calificación: 7/10

“Thor: Love and Thunder tiene un gran éxito al honrar el largo viaje de Thor hacia la autorrealización y rara vez falla al profundizar en la química crepitante entre los protagonistas Chris Hemsworth, Natalie Portman y Tessa Thompson. Es esencialmente la primera comedia romántica de MCU y juega con esos tropos de maneras encantadoras. Pero si bien la relación de Thor y Jane se maneja bien, Love and Thunder es menos hábil, y mucho más seguro de lo que cabría esperar, para impulsar la gran historia de MCU. Gorr de Christian Bale se siente infrautilizado y King Valkyrie de Tessa Thompson pasa a un frustrante asiento trasero, especialmente a medida que avanza la película”.

Forbes

Calificación 5/10

“Thor: Love and Thunder es una secuela innecesaria, que existe solo porque su predecesor fue inusualmente bien recibido incluso por aquellos que no eran fanáticos de MCU. Su historia, sobre personas privilegiadas aparentemente virtuosas que confrontan la sombría verdad de sus ancestros aparentemente benévolos y cuestionan cómo una sociedad fundada en el pecado puede sobrevivir, se convirtió en un tema favorito entre los éxitos de taquilla de la era Trump (ver también: Frozen II y Trolls: World Tour). Esta entrega coquetea con la noción de que la «adoración por goteo» no es más efectiva que la «política por goteo», pero se trata principalmente de Thor rencontrándose con Jane, Natalie Portman disfrazada de Thor para algunas secuencias y, con suerte, de cómo sacar provecho de la buena voluntad que dejó Ragnarok.

Variety

Sin calificación

“Thor: Love and Thunder” está lejos de ser estándar, y eso es algo bueno. Al igual que «Thor: Ragnarok», la película fue dirigida y coescrita por Taika Waititi, el bromista de juegos de manos de Nueva Zelanda que también es un cineasta serio, y se construye sobre el tono ganador de su película anterior con frivolidad sesgada. Pero también, como «Ragnarok», posee una humanidad poco convencional que justifica la broma. Waititi tiene el ingenio de ver que si no te estás burlando de una película de Marvel mientras haces una, es posible que te la estés tomando más en serio que el público.

Imágenes: Marvel Studios