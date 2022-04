¡El primer teaser de Thor: Love and Thunder Rockea con mucha fuerza!

La espera ha terminado: tenemos nuestro primer vistazo a Thor: Love and Thunder, cargada de mucho rock y un primer vistazo a la nueva Thor.

2022 tiene toda la pinta de ser un año estupendo para los fans del Universo Cinematográfico de Marvel. Ya en poco más de un mes podremos ver ‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness’ y este lunes regresamos con toda la energía al tener el primer teaser tráiler de la cuarta película del dios del trueno: ‘Thor Love and Thunder’.

El teaser se estaba haciendo esperar. En teoría la película se estrenará en cuestión de meses y, sin embargo, todavía no había tenido nuestro primer vistazo del filme. Con los menos de dos minutos de nuevo contenido nos podemos hacer una mejor idea de la historia que nos traerá.

Thor: Love and Thunder nos presenta al dios del trueno después de los eventos en ‘Avengers: Endgame’. Habiendo derrotado a Thanos y vengado la muerte de su hermano, Thor decide abandonar la tierra y acompañar a los Guardianes de la Galaxia en su travesía por el universo.

El tráiler también parece jugar un poco con los tiempos. Por ejemplo, inicia con Thor creando una tumba para su Stormbreaker, pero luego de manera repetida lo vemos usarla a lo largo del filme. Otro detalle que no escapa de nuestra atención es la aparición de Korg. Hasta donde sabíamos Thor había sido el único que había viajado con los guardianes, pero al parecer el personaje interpretado por Taika Waititi (que, por supuesto, regresa para dirigir este filme también) decidió también abandonar la tierra y ahora acompaña a Thor.

Por supuesto, al final del adelanto tenemos nuestro primer vistazo a cómo lucirá Natalie Portman ahora que ha heredado el manto de Thor. Como habíamos anticipado con las primeras imágenes del personaje (cortesía de ciertos juguetes) Jane Foster tendrá un look muy similar al de los cómics, incluyendo el casco de vikingo. También vemos su versión del martillo de Thor, que parece ser una versión restaurada (por las grietas que podemos ver y que implican que no se trata de un nuevo Mjolnir). Por desgracia el teaser no explica mucho el por qué ahora Jane puede manejarlo o incluso qué hace en este lado del universo.

Thor Love and Thunder se estrenará en las salas de cine el próximo 7 de julio.

Imágenes: Marvel Studios