La próxima película de ‘Star Wars’ será dirigida por Taika Waititi

‘Star Wars’ puede estar entrando en su etapa más emocionante, en mucho tiempo. La franquicia hace poco vio el fin de la saga de Skywalker. Después de 9 películas estamos preparados para decir adiós a los días de Darth Vader, Luke y Rei. Pero lo que esto también representa es que por primera vez no conocemos muy bien su destino. De hecho, el último año del estudio con la franquicia ha estado más lleno de proyectos aplazados o anunciados que de noticias que den cuenta del estado actual de sus películas.

Pero hoy, 4 de mayo, (por cierto, may the forth be with you…) se anunció que una de las próximas cintas de ‘Star Wars’ estará dirigida por Taika Waititi. La noticia fue compartida a través de las redes oficiales de la franquicia. La película estará escrita por la nominada al Óscar Krysty Wilson-Cairns (1917).

Incoming news from a galaxy far, far away…. Academy Award winner @TaikaWaititi to direct and co-write a new Star Wars feature film for theatrical release; Academy Award nominee Krysty Wilson-Cairns (@WeWriteAtDawn) to co-write screenplay with Waititi: https://t.co/o3Exz8ndy9 pic.twitter.com/Yrt0LQbi7B — Star Wars (@starwars) May 4, 2020

Taika Waititi es mejor conocido por ser el director de ‘Thor Ragnarok’. Una cinta que le ganó el aprecio de los fans del MCU y lo motivó a continuar con una cuarta parte llamada ‘Thor: Love and Thunder’. El director también ganó el premio Óscar a mejor guion adaptado por ‘Jojo Rabbit’ y es reconocido como uno de los mejores exponentes de la comedia en el séptimo arte con cintas como ‘What We Do in the Shadows’ o ‘Boy’.

La película no tiene fecha de estreno o producción, por lo que no se trata de un proyecto que veamos en el futuro cercano. Algo lógico, considerando que en estos momentos el director y actor neozelandés tiene sus manos ocupadas con otras películas, incluyendo la antes mencionada ‘Thor: Love and Thunder’, así como la adaptación de Akira.

No hay muchos detalles sobre lo que se puede esperar de la película dirigida por Taika Waititi. Sabemos que el estudio planea alejarse del periodo de las 9 películas anteriores. Por ahora Lucasfilm ha afirmado que ‘The High Republic, su nueva saga para cómics y libros que tiene lugar en la “era dorada de los Jedi”, no afectará la producción para TV y el cine. Pero es posible que este proyecto sea un buen experimento que termine indicando el próximo destino de la franquicia.

Imágenes: montaje ENTER.CO