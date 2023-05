Stranger Things 5 y Blade: las series y películas afectadas por el paro de escritores

Desde el pasado 2 de mayo la gran mayoría de guionistas y escritores de Hollywood se encuentran en paro. La noticia no ha destacado en muchos titulares, principalmente porque es complicado ver sus efectos inmediatos. Guardianes de la Galaxia se estrenó este fin de semana y el capítulo de Succesion llegó sin problemas a HBO Max. Pero, aunque desde el otro lado de la pantalla no estamos sintiendo el temblor, el impacto está causando estragos en los calendarios de cientos de películas y series producidas en los Estados Unidos.

Estas son algunas de las producciones que han confirmado estar afectadas por el paro de escritores

Stranger Things 5

La temporada final de Stranger Things seguramente llegará más tarde de lo planificado. Los hermanos Duffer, creadores de la serie, han confirmado que la producción de la parte cinco del show de Netflix ha pausado su producción debido al paro de escritores.

De hecho, la temporada 5 comenzó a grabarse este año. Sin embargo, y como menciona el mensaje publicado por la cuenta de los directores, usualmente la escritura de episodios se realiza en paralelo a la grabación. Aunque todavía no teníamos una fecha para el estreno de la serie se esperaba que la temporada final se estrenará en algún momento de 2024. La pausa podría significar que Stranger Things 5 no llegará a nuestras pantallas hasta 2025, por temprano.

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then — over and out. #wgastrong — stranger writers (@strangerwriters) May 6, 2023

Blade y otras producciones de Marvel

El MCU también tendrá que mover sus estrenos para la fase 5 y 6. De acuerdo con The Hollywood Reporter Blade, la película que será protagonizada por Mahershala Ali, también ha pausado su producción debido al paro de escritores. La cinta ya ha tenido que mover su fecha de estreno varías veces debido a la salida de su director o la petición por reescribir el guion después de la retroalimentación y el desempeño pobre de otros filmes del MCU después de Endgame.

No es el único proyecto de Marvel que, al parecer, ha tenido que parar su producción: ‘Captain America: New World Order’, ‘Agatha: Coven of Chaos’, ‘Wonder Man’ y ‘Deadpool 3’ se han visto afectados también. A largo plazo esto significa mover la fecha de estreno de otras producciones que están incluso en sus primeras etapas, como es ‘Los 4 Fantásticos’ o ‘Avengers: Kang Dynasty’.

Los Shows de humor en la noche

Aunque en Latinoamérica no somos mucho de Late-night talk shows (que es un formato muy popular en los Estados Unidos) la gran mayoría de estas series para TV han parado por completo. Estamos hablando de programas como ‘Saturday Night Live’, ‘Jimmy Kimmel,’ The Late Show with Stephen Colbert’ y ‘The Tonight Show with Jimmy Fallon’ parando por completo de ser emitidos en la TV por cable (y también la razón por la que has dejado de ver clips de ellos en YouTube durante la última semana).

Cobra Kai

Otra temporada final que también se aplaza. El final de Cobra Kai es una de las producciones más esperadas en 2023 para Netflix. Los escritores de la serie/spinoff de Karate Kid anunciaron que también se sumaron a la huelga, lo que significa que lo mejor es no esperar el estreno de la temporada final este año. También es importante porque precisamente una de las personas que está apoyando el paro es Jon Hurtwitz, creador de Cobra Kai, lo que significa que el progreso en el show se ha detenido por completo.

We hate to strike, but if we must, we strike hard. Pencils down in the Cobra Kai writers room. No writers on set. These aren’t fun times, but it’s unfortunately necessary. The moment a fair deal is in place, we’ll get back to kicking ass. In the meantime, sending strength and… https://t.co/99UulF7HeW — Jon Hurwitz (@jonhurwitz) May 2, 2023

