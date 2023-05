Los guionistas de Hollywood están en huelga y parte del problema es la AI

Este martes decenas de guionistas de diferentes productoras, estudios y plataformas comenzaron una huelga en los Estados Unidos. Y aunque las protestas y el paro no afectarán la serie que verás esta noche en Netflix o la película de esta semana en estreno, sí hay efectos a considerar en el largo plazo. Por ejemplo, si las demandas del Writers Guild of America o WGA (el sindicato más grande de escritores y guionistas en los Estados Unidos) no se cumplen, muchos proyectos podrían terminar teniendo que mover sus fechas de estreno. Más importante, podría crear un precedente interesante en el debate de la implementación de AI en profesiones: una industria ganando el pulso y apostando por un futuro con guiones creados por máquinas.

¿Qué es lo que está pasando exactamente?

¿Por qué están protestando los guionistas en los Estados Unidos?

De manera sencilla, la WGA no pudo llegar a un acuerdo con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (que es la organización encargada de representar a más de 350 compañías productoras de televisión y películas en los Estados Unidos).

La WGA había realizado una serie de demandas para ajustar el pago, compensación y condiciones de muchos escritores para la TV que fueron rechazadas por la AMPTV. Por este motivo se llamó a una huelga a partir de este martes 02 de mayo de 2023.

¿Qué están exigiendo los guionistas en los Estados Unidos?

Sería complejo enunciar todas las demandas, aunque en este enlace compartimos el documento que la WGA compartió sobre la negociación, pero de manera sencilla estos son los puntos más importantes:

– Más transparencia con los resultados de audiencia por shows vía streaming y, de la misma forma, pagos adicionales con base al éxito en audiencia de estos programas o películas.

– Un incremento en el número de escritores por cada ‘sala’ (los grupos que se forman y que construyen las historias de cada episodio de TV que vemos).

– Mejores condiciones que se adapten a la realidad de los servicios de streaming: por ejemplo, en los tiempos de producción de series, el pago mínimo por estos shows y las garantías de contar con el equipo necesario de acuerdo con los ritmos de cada productora.

¿Qué tiene que ver la AI con la huelga de guionistas?

Uno de los puntos que llamaron la atención de las demandas por parte del gremio de escritores en los Estados Unidos está la solicitud de nuevas garantías que impidan ser reemplazados por AI o que regulen la utilización de inteligencia artificial dentro de su profesión.

Por ejemplo, el gremio de guionistas en los Estados Unidos estaba detrás de alguna promesa que impidiera el uso de inteligencia artificial para escribir o reescribir material. De la misma manera, buscaban que contenidos creados por AI no pudieran ser utilizados como material base para la construcción de historias o guiones.

La AMPTV rechazó estas solicitudes, asegurando que el mejor punto medio podría ser reuniones anuales para discutir los avances en tecnología y cómo estos podrían afectar al gremio.

¿Y ahora qué?

Es poco probable que la demanda para prohibir la AI en las salas de escritores sea cumplida. Es claro que la inteligencia artificial ha llamado la atención de muchos sectores y cualquier garantía sería una camisa de fuerza importante para cualquier productora que quisiera experimentar con ella en la creación de sus propias historias. El episodio 4 de la temporada 6 de South Park, Deep Learning, fue creado utilizando Chat-GPT… incluso si parte de la misma premisa era burlarse de esta misma herramienta.

Imágenes: Foto de Ron Lach