Max: la fusión entre HBO Max y Discovery, llegaría en junio

En caso de que lo hayas olvidado, HBO Max tiene los días contados. La plataforma de streaming pronto será ‘relanzada’ debido a la fusión entre HBO Max y Discovery que lleva más de un año en progreso. Y aunque de manera oficial el servicio no ha entregado detalles sobre este lanzamiento, un reporte de New York Times asegura que ya hay bastantes cosas definidas sobre este nuevo servicio, por ejemplo, su nombre: Max.

Las tres fuentes que contactó el medio aseguran que Max está pensado para llegar en algún momento de mayo o junio de 2023. El servicio también vendrá con diferentes rangos de precios, con el precio base de 16 dólares al mes. Para algo de contexto, HBO Max tiene un precio en los Estados Unidos también de 16 dólares y en Colombia tiene un valor de 24.900 (lo que significa que pagamos, en promedio tres veces menos por el ajuste de tarifas).

No hay claridad de cómo afectará la fusión a otros países por fuera de los Estados Unidos. Warner nunca ha sido muy unificado con el lanzamiento de productos en otros territorios y parte de su estrategia con Max ex lanzar un modelo mucho más económico con anuncios. El problema de un sistema con publicidad es que significa que Warner tiene que encontrar anunciantes en cada país/región y luego ajustar las tarifas acordes al número de publicidad que pueda mostrar, el precio actual de la suscripción, el número potencial de suscriptores, etc. Todo esto es para decir que parece poco probable que recibamos inicialmente Max con anuncios en Latinoamérica.

La fusión entre HBO Max y Discovery ha sido uno de los temas más polémicos en los últimos años para la compañía. Discovery+ probó no ser muy exitosa, así que la lógica sería el que HBO Max (que cuenta con las franquicias más populares de Warner como ‘Game of Thrones’ o los héroes de DC) absorbiera a Discovery. Pero contradiciendo toda lógica la unión de ambos servicios significó el sacrificar proyectos de Warner Media como la película de Batichica, cancelar Westworld, así como media decena de series animadas, que de paso fueron removidas del servicio de streaming para reducir los costes de licencias.

Con algo de suerte Max probará traer algo positivo después de la masacre de productos que trajo la fusión. HBO Max ya ha probado tener buen olfato para las producciones exclusivas siendo el hogar de series como ‘The Last of Us’ o ‘House of The Dragon’. Esto, combinado con una oferta de shows y películas interesantes la han convertido en una opción favorita al momento de seleccionar qué servicio mantener durante la ‘dieta del streaming’. Discovery+ promete más shows y producciones que ver… pero esperamos que este incremento de opciones no esté acompañado de otras decisiones ‘cuestionables’.

Imágenes: HBO Max