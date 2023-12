Stephen King tiene una teoría sobre la razón por la que ‘The Marvels’ es un fracaso en taquilla

¿Está a punto de morir el MCU? No lo sabemos, pero lo que sí tenemos claro es que sus películas más recientes ya no mueven la misma taquilla que antes. ‘The Marvels’, por ejemplo, está teniendo uno de los peores desempeños en taquilla de la historia de la franquicia. La película no es quizás el producto más original de la franquicia, pero tampoco es un desastre tan grande como para justificar el fracaso que ha significado para el estudio. ¿Qué es lo que está pasando entonces?

Stephen King, el autor responsable de ‘It’, ‘Kujo’, ‘Carrie’, ‘The Shining’ y otros clásicos del suspenso y horror tiene una sola explicación: la culpa es de los “adolescentes fans y su odio”.

A través de su perfil en X (Twitter) el autor explicó que desde su perspectiva el fracaso de la película más reciente es producto de una actitud tóxica hacía ciertos productos, especialmente aquellos protagonizados por mujeres:

“No voy a las películas MCY y no me importan mucho. Pero encuentro esta, pero encuentro muy desagradable este regodeo apenas enmascarado por la baja taquilla de ‘The Marvels’ ¿Por qué regodearse del fracaso?” comentó King a través de la red social. “Muchas del rechazo a ‘The Marvels pueden ser odio de adolescentes fans. Ya saben: ‘yuck, niñas”.

I don’t go to MCU movies, don’t care for them, but I find this barely masked gloating over the low box office for THE MARVELS very unpleasant. Why gloat over failure? — Stephen King (@StephenKing) November 12, 2023

Some of the rejection of THE MARVELS may be adolescent fanboy hate. You know, «Yuck! GIRLS!» — Stephen King (@StephenKing) November 13, 2023

King puede tener algo de razón en su análisis de la taquilla actual de ‘The Marvels’. Después de todo, hay un precedente. Cuando se lanzó ‘Capitana Marvel’ la película recibió una oleada enorme de odio de la Internet después de que la actriz que interpretó al personaje sugirió que era momento de que las mujeres se tomaran el MCU. Es complicado no creer esta teoría también cuando una buena parte de las ‘críticas’ o argumentos contra el filme son ‘Go Woke go Broke’ que es el eslogan favorito de aquellos molestos por una mayor representación de personajes LGTBI y mujeres en las producciones de Hollywood.

Por desgracia, los trolls sí tienen razón en algo: The Marvels es una película que no se destaca tampoco por nada positivo. La cinta no escapa del esquema de fábrica del MCU para contar su historia. También tiene uno de los peores villanos en la historia de la franquicia, un tercer acto que destruye por completo su historia y una falta de momentos interesantes. Es una de las peores películas de la fase actual del MCU y una recopilación de muchos de sus problemas. Nada de esto tiene que ver con el hecho de que esté protagonizado por tres mujeres… pero por desgracia estos ‘fanboys adolescentes’ han aprovechado el hecho de que no sea una buena película para culparla de otros males.

La única esperanza es que la lección que tome Hollywood con el fracaso de ‘The Marvels’ sea la correcta, en especial con miras a los próximos filmes teniendo la misión de recuperar la fe… o al menos desmentir a la parte más tóxica de su fanaticada.

Imágenes: The Marvels