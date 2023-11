A continuación, daremos spoilers de ‘The Marvels’.

The Marvels se estrena este fin de semana en las salas de cine y… sabemos que quizás no sea la mejor película del MCU. El Universo Cinematográfico de Marvel no está en la mejor racha, con lo que puede que simplemente quieras ir, ver la película y regresar a casa para ponerte al día con algún otro show interesante que tengas pendiente (sugerimos Loki, en caso de que no lo hayas visto). En caso de que no sepas si vale la pena esperar en la sala hasta que prendan las luces en ENTER.CO te contamos cuántas escenas post crédito tiene ‘The Marvels’ y qué significan

¿Cuántas escenas post crédito tiene The Marvels?

La película solo cuenta con una escena post créditos que ocurre al final de la primera secuencia.

La imagen comienza con Monica Rambeau que se despierta en una camilla (después de haberse sacrificado y quedado al otro lado de la dimensión abierta). Para su sorpresa la persona que la está cuidando es una versión más joven de su Madre. Mónica comienza a llorar, pero la mujer frente a ella no la reconoce.

Entonces vemos entrar al doctor a cargo de cuidarla y descubrimos que no se trata de nadie más que Bestia de los X-Men. El mutante le explica a Mónica que cayó desde otra dimensión (lo que parece imposible) y que ellos se encargaron de rescatarla. También le dice a la mujer que se parece a la madre de Mónica que Charles está esperando su reporte de la situación, con un paneo que luego nos muestra la icónica puerta de los X-Men.

¿Qué significa la escena post crédito de The Marvels?

La escena post crédito de ‘The Marvels’ es solo otro momento adicional que parece preparar a los espectadores para el evento final: la guerra entre los multiversos y el inevitable choque entre los héroes de diferentes mundos.

La aparición de los X-Men también parece confirmar que el equipo de mutantes que veremos en el MCU será el de otro de estos universos, posiblemente en el que terminó Mónica. Es interesante que la escena haya omitido el mostrar a Charles, posiblemente anticipando que la versión del Profesor X que veremos será diferente a la que hemos recibido con las cintas de 20Th Century Fox.

¿Quién es Binary?

El adelanto también nos presentó a otra variante de la madre de Mónica, Maria Rambeau, que en esta ocasión se hace llamar por el nombre clave de Binary. En los cómics Binary es un clon de Carol Danvers creados gracias a su habilidad de poder dar forma a sus rayos de fotones. No es particularmente un héroe que tenga mucha importancia en los cómics, así que su uso en la escena post créditos parece simplemente servir para hacer un guiño a otra de las ‘variantes’ que existen de Capitana Marvels en los cómics.

Imágenes: Marvel Cómics y Marvel Studios