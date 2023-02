Soy Leyenda tendrá una secuela y ya conocemos los primeros detalles

¿Recuerdan Soy Leyenda? La película de Will Smith sobre el fin del mundo desde hace mucho estaba en movimiento, pero esta semana finalmente recibimos una primera actualización de la película que nos entrega algunos detalles de la película.

Lo primero es que la película tendrá lugar décadas después de los eventos en el primer filme. Esto tiene sentido, considerando que la historia original centra el desastre alrededor de 2007 (que fue cuando se estrenó). La nueva historia tendrá entonces un tono más moderno.

Lo segundo es que la secuela tendrá en consideración el final alternativo de Soy Legenda y no el original que se lanzó con la película.

Esperen ¿Soy Leyenda tiene un final alternativo?

Sí. La película tiene dos finales con consecuencias radicalmente diferentes.

En el final que conocemos el personaje que interpreta Will Smith descubre una cura, pero al mismo tiempo se enfrenta a una horda de infectados en su casa. Para salvar su invención decide sacrificarse explotando el laboratorio y, al mismo tiempo, la cura.

En el final alternativo el personaje decide abrir la puerta al infectado alfa, que, para su sorpresa, decide no atacar al personaje de Smith. En vez de eso, le permite recuperar a su pareja, con lo que el personaje de Smith sobrevive. La idea de este final (que puedes ver en este enlace) es que los ‘infectados’ no son realmente una enfermedad, tanto como una ‘nueva especie’ de humanos.

«Nos remontamos al libro original de Matheson y al final alternativo en oposición al final publicado en la película original», explicó Akiva Goldsman, quien está a cargo del guion de la secuela. «Matheson estaba hablando de que el tiempo de ese hombre en el planeta como la especie dominante había llegado a su fin. Eso es algo realmente interesante que vamos a explorar. Habrá un poco más de fidelidad al texto original».

Por supuesto, la idea de lanzar una secuela sobre esta historia no es gratuita. La popularidad de The Last of Us han influido en la decisión, no solo de continuar con la secuela, sino de apostar por el final alternativo en vez del original.

“Estoy obsesionado con The Last of Us, donde vemos el mundo después del apocalipsis, pero también después de un lapso de 20 a 30 años”, continúa Goldsman. “Ves cómo la tierra reclama el mundo, y hay algo hermoso en la cuestión de, a medida que el hombre deja de ser el inquilino principal, ¿qué sucede? Eso será especialmente visual en Nueva York. No sé si subirán al Empire State Building, pero las posibilidades son infinitas».

En caso de que necesites una pastilla de la memoria, Puedes ver la primera película de Soy Leyenda en HBO Max. No hay una fecha para el lanzamiento de la secuela, así como tampoco idea de si Will Smith estará involucrado en el filme (el actor ha permanecido con un perfil bajo después de su incidente en los premios óscar 2022).

Imágenes: HBO Max.