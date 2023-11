Scott Pilgrim: Takes Off no tendrá una Temporada 2 (y hay una buena razón)

Scott Pilgrim: Takes Off puede no ser lo que muchos esperaban, pero no por eso hay menos personas con ganas de más. La calidad del show que llegó a Netflix alimentó las dudas, acompañado de una pequeña ‘escena’ post crédito que para muchos auguraba el regreso de la serie. Pero les tenemos malas noticias: no va a haber una segunda temporada o, al menos, las personas responsables por esta no están interesadas.

Bryan Lee O’Malley, creador del cómic y de la serie para Netflix, en una entrevista para Rolling Stones aseguró que el show que vimos en Netflix fue pensado como una serie de una sola temporada.

«Es autónoma por ahora. Nos encantó lo que hicimos. Lo pusimos todo ahí. No tenemos ninguna idea pendiente por hacer. Prácticamente los incluimos todo. Nunca digo nunca, pero en este momento, parece que se necesitarían alrededor de 50 milagros diferentes simultáneamente para que suceda otra temporada. Así que ya veremos«.

Para muchos puedes ser algo decepcionante el escuchar que el regreso de Scott Pilgrim a las pantallas fue tan corto. Pero para O’Malley es mucho mejor realizar un producto excelente que solo esté pensado para un número limitado de capítulos que apostar por algo masivo que nunca pueda ser completado. “Muchas personas se están quejando todo el tiempo sobre series siendo canceladas después de la primera temporada. Así que pusimos todas nuestras apuestas en esta”.

Tiene sentido que ‘Scott Pilgrim: Takes Off’ sea tan solo una serie limitada. Después de todo el show no se trata de una nueva versión de la película o del cómic, sino de una historia alterna. En el primer episodio la historia cambia la dinámica al ‘asesinar’ a Scott y luego Ramona se convierte en la protagonista de la historia. Como resultado ‘Scott Pilgrim Takes Off’ es más similar a una historia de tipo ‘qué pasaría sí’ que a una nueva adaptación del show.

Como resultado la serie tiene un sentimiento de cierre que parece casi definitivo. Por ejemplo, resuelve la relación entre Ramona y los ex. También expande más en el personaje de Ramona y sus motivos para estar con Scott, así como el futuro de ambos. En cierta manera no parece que haya muchas historias que contar de este mundo, al menos no una que amerite una segunda temporada.

Imágenes: Netflix