¿Qué tan diferente es el anime de ‘Scott Pilgrim’ de la película de 2010?

La mayor razón por la que muchos vamos a ver sin falta el anime de ‘Scott Pilgrim’ en Netflix está en la nostalgia. Pero de inmediato tenemos que advertirte: si esperas ver una adaptación animada de la película de 2010 estás en el lugar equivocado. De hecho, el show es prácticamente una nueva versión de la historia de Scott y Ramona.

A continuación, daremos spoilers del anime

1: Scott muere enfrentando al primer ex

El primer capítulo del anime de Scott Pilgrim es prácticamente igual que el inicio de la película. Scott está saliendo con Knives, tiene el sueño con Ramona, la conoce en persona y se enamora de inmediato de ella. Todo parece seguir el mismo rumbo cuando Patel, el primer exnovio malvado, aparece y pelea con Scott.

En la cinta Scott de alguna manera encuentra un poder oculto y consigue derrotarlo, de esa manera también descubriendo que existe una ruta para poder salir con Ramona que incluye el derrotar a todos sus ex. Pero el anime de Netflix cambia el guion y Pilgrim es derrotado en este primer encuentro, aparentemente muriendo. ¿Vaya cambio no?

2: Ramona es la protagonista del anime

Esto cambia de inmediato la historia. A partir de este punto es Ramona la que se convierte en una protagonista. Después de una serie de eventos, Ramona comienza a viajar a través de dimensiones y el mismo tiempo buscando a Scott (que, por supuesto, no está realmente muerto). A diferencia de la película, la historia aquí no es sobre Scott buscando salir con Ramona, sino de ella descubriendo la conexión que tiene con él y sus ex novios.

Esto también lleva a algunas bromas meta bastante divertidas, como es por ejemplo Ramona visitando la escena de ‘Scott Pilgrim: la película’.

3: ¡Timey Wimey Scott Pilgrim!

Antes mencionamos viaje en el tiempo y la película… y esto es importante porque el anime en cierta manera es una secuela de la película.

Básicamente, después de que Scott consiguió salir con Ramona ella y él terminaron casándose. Sin embargo, la relación entre ambos encuentra un bloqueo y eventualmente terminan divorciándose. Scott entonces toma la decisión de utilizar los poderes de los gemelos para viajar en el tiempo y evitar que él y Ramona salgan. De hecho ‘la película’ que mencionamos antes es un mensaje de la ‘Ramona del Futuro’ para contar la verdadera historia, en caso de que el ‘Scott del Futuro’ cumpliera con éxito su plan.

4: Los malos no son los ex en Scott Pilgrim

Resulta que al final del día los ex no son los principales villanos de la historia. Como mencionamos antes, todo el anime presenta a la versión adulta de Scott como la mente maestra detrás del plan de evitar que Ramona tenga novio.

La Liga de Exnovios permanece como una fuerza antagónica, pero incluso sus motivaciones cambian. En la ‘Scott Pilgrim Vs the World’ Gideon es presentado como el gran villano y líder del grupo. Sin embargo, en esta historia poco a poco comienza a perder poder y es reemplazado (de manera literal) por Patel que asume control total de la organización. También, al final de la historia, La Liga realmente no tiene la intención de pelear con Scott por el corazón de Ramona y simplemente deja a ambos ser felices.

