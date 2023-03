Un anime de Scott Pilgrim está en camino por Science Saru

No, no es un simulacro. Una de las mejores películas que nadie vio, pero que luego se convirtió en un fenómeno global está en camino con una nueva adaptación: un anime de Scott Pilgrim ha sido anunciado.

La noticia llegó a través de la cuenta oficial de Edgar Wright, el director y escritor de la adaptación de Scott Pilgrim para la pantalla grande. A través de un primer tráiler Wright compartió los primeros detalles del proyecto y, para ser honestos, no estamos preparados para lo que traerá esta nueva versión.

After much musing over the years about there being potential for an anime adaptation of ‘Scott Pilgrim’, I’m thrilled to say one is IMMINENT, with the whole cast back together and… you are going to lose your minds. pic.twitter.com/LyB7EIlcUD

This is not a drill! This is happening!

Podemos empezar con que el anime será producido por Science Saru, el estudio fundado por Masaaki Yuasa y Eunyoung Choi y que es responsable de animes como ‘Heike Monogatari’, ‘Devilman Crybaby’ y ‘Eizouken ni wa Te wo Dasu na!’

Quizás más importante es que el anime reunirá a casi topo el elenco original de la película: Michael Cera como Scott Pilgrim, Mary Elizabeth Winstead como Ramona Flowers y Ellen Wong como Knives Chau. La adaptación al parecer incluso traería a otras estrellas que han estelarizado grandes proyectos como Brie Larson y Chris Evans.

Drumroll, please! 🥁

We’re thrilled to share that «SCOTT PILGRIM» is coming to Netflix as an Original Anime Series, and we can’t wait for you to see it!

・Directed by Abel Góngora

・Animation Production by Science SARU

Get ready for a wild ride, coming soon! https://t.co/hnSih2mre1

— サイエンスSARU (@sciencesaru) March 30, 2023