¡Revelio! La serie de Harry Potter se estrenará en 2026 en HBO Max

Atención, que la lechuza con la carta de Hogwarts ha llegado y la invitación es para 2026. Esta mañana del 23 de febrero David Zaslav, el CEO de Warner Bros, anunció la ventana para el lanzamiento de la serie de Harry Potter en Max: el expreso a Hogwarts llegará en 2026.

“No hemos sido tímidos ante nuestro entusiasmo en torno a Harry Potter. La última película se hizo hace más de una docena de años. Estuve en Londres hace unas semanas con Casey [Bloys, director ejecutivo de HBO] y Channing [Dungey, presidente de Warner Bros. Television] y pasamos mucho tiempo con JK Rowling y su equipo. Ambas partes están encantadas de reavivar esta franquicia. Nuestras conversaciones fueron geniales y no podríamos estar más entusiasmados con lo que nos espera. Estamos ansiosos por compartir una década de nuevas historias con fanáticos de todo el mundo en Max. Nuestro objetivo es debutar en 2026”.

¿Qué podemos esperar en 2024 sobre la serie de HBO Max de Harry Potter?

Hay varías cosas que sacar de los comentarios de Zaslav. La primera es que si la serie tiene programada una ventana de salida para 2026 antes de que termine el año deberíamos esperar los primeros anuncios del nuevo elenco que interpretará el show. También asumimos que la producción del show se realizará en algún momento de 2025.

Para muchos puede ser algo decepcionante saber que estamos a más de dos años de distancia antes del regreso de Harry Potter. Sin embargo, tiene sentido si consideramos el calendario general de lanzamientos de HBO Max. En 2025 se espera el lanzamiento de shows como la segunda temporada de ‘The Last of Us’, así como algunas series de tipo spinoff que se están cocinando desde hace algunos años.

JK Rowling está involucrada con el proyecto… lo que sin duda desatará polémica

No todo son celebraciones en el caso del anuncio de ‘Harry Potter’. Los comentarios de Zaslav ya confirmaron también que JK. Rowling no solo está involucrada de manera ‘externa’ con el proyecto, sino que directamente está supervisando la creación de la serie para HBO Max.

Rowling se ha convertido en el ‘Voldemort’ de la franquicia de Harry Potter. La autora de la saga de libros ha destacado en años recientes no por sus nuevas obras, sino por una serie de comentarios transfóbicos y la revelación de que muchas de las ganancias que ella está obteniendo por la saga está siendo destinadas a apoyar organizaciones que buscan reducir o revocar muchas de las normas que se han creado en años recientes para apoyar a la comunidad trans.

De hecho, Rowling se ha convertido en un personaje tan polémico que la autora fue removida por completo del especial de ‘Harry Potter’ que se lanzó en HBO Max. Lo mismo ocurrió con ‘Hogwarts Legacy’ (el juego) en el que se aclaró que la autora no estaba involucrada en la historia.

Imágenes: Warner Pictures