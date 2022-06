Querido Netflix: por favor, por favor no mates a Eddie Munson.

Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, quiero que llegue la nueva tanda de capítulos de Stranger Things. Por otro, estoy casi seguro que Eddie Munson no sobrevivirá el volumen 2 y no estoy preparado para eso.

Me ha aliviado el saber que no soy la única persona que está convencida de que Eddie no durará más de una temporada. Revisando los foros muchos han encontrado las mismas pistas que yo. Están ciertos posibles spoilers antes de tiempo (muchas gracias, Monopoly), un fragmento del primer tráiler en el que lo vemos tocar su guitarra en el otro lado, su discurso sobre cómo él no es héroe… lo siento, pero yo solo puedo ver banderas rojas en esta temporada.

Lo peor, es que no se trata de un recurso nuevo en Stranger Things. Si algo, la serie es famosa por matar a sus nuevas adiciones más populares. En la temporada dos le dijimos adiós a Bob Newby (Sean Austin) cuando se sacrificó y en un descuido fue asesinado por el Demogorgon. En la temporada 3 Alexei (Alec Utgoff) sufrió el mismo destino.

La cosa con Eddie, es que merece mucho más. Merecíamos a Eddie desde la temporada 1. Hay algo en su energía que sin duda nos trae lo mejor que tiene Stranger Things. Puede que sea solo yo, pero Eddie me recuerda a ese mentor/profesor nerd del colegio que me enseñó que era cool ser diferente. Su actitud extrovertida, su sarcasmo único, la manera en la que cada escena en la que está lo hace parecer como un miembro permanente del elenco.

Eddie es lo mejor de Stranger Things 4. Si podemos negociar, te ofrecemos a cuatro Argyle o si lo que quieres es sangre de un personaje principal, llévate a Jonathan que a estas alturas ya la verdad poco nos interesa. ¡Rayos! Si nos quieres hacer llorar, mata a Will que, además, sabemos que tiene todo para ser la víctima perfecta de Vecna.

Pero deja a Eddie en paz. Ni que fueras película de Marvel para matar a cuanto personaje bueno y profundo se atraviesa en tu camino.

Sé que esta columna de poco o nada sirve. Si algo, creo que lo que estoy haciendo es adelantando el duelo. Eddie seguramente no sobrevivirá. Lo que es una lástima, porque si algo ha demostrado Stranger Things es que sabe cómo hacer que nos enamoremos de un personaje. ¿Recuerdan cómo comenzamos odiando a Steve y en la última temporada casi nos da un infarto cuando lo atacaron en el Otro lado? ¿Quién no quiso ver más de Robin después de sus primes escenas? ¿Quién habría dicho que Sam se pondría interesante y relevante en esta temporada?

Eddie solo quiere graduarse del colegio. Solo quiere dejar el club de DND en buenas manos. Solo quiere ser como los héroes de sus campañas. No necesitas matarlo para que nos duela más esto.

Querido Netflix: por favor, por favor no mates a Eddie Munson.

Imágenes: Netflix