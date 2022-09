¿Qué mostró el teaser de The Marvels que se mostró en D23?

Fue un fin de semana bastante movido para los fans de Marvel. Tuvimos el primer tráiler de Secret Invasion, una confirmación de quiénes serán los Thunderbolts, así como una actualización en algunos de los próximos proyectos. Por desgracia, no todo lo que se muestra en D23 sale de D23. Por la voz de los asistentes al evento sabemos que algunos teasers e incluso escenas de shows fueron presentados y mirando el canal de YouTube del MCU, que no ha sido actualizado desde el fin de semana, podemos asumir que eran solo para ojos de la audiencia. Uno de ellos es el de The Marvels o Capitana Marvel 2.

La buena noticia es que, aunque las normas de D23 prohíben el grabar estos adelantos, no hay nada en contra de revelar a detalle qué mostraron. Y recopilando las descripciones del tráiler tenemos una imagen bastante clara de qué mostró.

Lo primero es que al parecer este primer teaser parece ser bastante corto, al menos si lo medimos por la extensión de lo que nos han contado. El adelanto comienza con Mónica Rambeau (Teyonah Parris) explorando el espacio. Esto está en directa conexión con la escena post créditos de WandaVision, en la que la vimos siendo reclutada por los Skrulls. En esta misión Mónica entra en contacto con un campo de fuerza especial que la absorbe y luego hace que cambie de lugar con Kamala Khan (Iman Vellani), de manera similar a cómo vimos que ella lo hizo con Carol Danvers (Brie Larson) en la escena post crédito de Ms. Marvel.

Luego de esto vemos una versión extendida de la escena antes mencionada, con Carol cambiando lugares con Kamala. Otro corte y esta vez vemos a Monica yendo a la casa de Kamala y viendo cómo cuando ella intenta usar sus poderes cambia de lugar con Mónica o con Carol. Un poco más de cortes de esta dinámica, mostrando la química entre estos dúos.

Por supuesto, Kamala está emocionada por conocer a su ídolo y tener la oportunidad de trabajar con ella, pero Mónica y Carol parecen menos emocionadas por colaborar. De nuevo, regresando a WandaVision ya se anticipaba que la relación entre ambas estaba algo dañada, algo que esperamos que The Marvels aclare.

¿Quién es el villano de The Marvels? El adelanto, de manera intencional no revela quién será el malo de la película, pero vemos a las tres heroínas luchando contra un grupo de soldados Kree, anticipando que serán ellos de nuevo quienes interpretarán al enemigo a derrotar. Por supuesto, no es el único misterio, pues ninguna de las tres heroínas tampoco entiende por qué o cómo están intercambiando lugares.

Con algo de suerte, solo tendremos que esperar unos meses para ver este tráiler con nuestros ojos. The Marvels se estrenará el 28 de julio de 2023, de manera exclusiva en Disney+.

Imágenes: Marvels