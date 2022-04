Quantumania y The Marvels intercambian sus fechas de estreno en el MCU

En estos momentos es difícil pensar en algo que no sea Multiverse of Madness. Luego de esto nuestro cerebro estará concentrado en Love and Thunder y con esto finalizará el MCU en 2022, que pinta como un excelente año para ser fan de Marvel. Pero el 2023 no tiene menos sorpresas: The Marvels y Ant-Man and the Wasp: Quantumania son dos de las películas que los fans tendrán en 2023… aunque ahora con un pequeño cambio en su estreno, pues el estudio ha decidido intercambiar sus fechas de estreno.

De manera sencilla, The Marvels que antes se estrenaba el 17 de febrero de 2023 ahora se ha movido para julio 28 de 2023. Ant-Man and the Wasp: Quantumania, por otro lado, llegará unos meses antes moviendo su fecha de estreno de julio 28 de 2023 al 17 de febrero de 2023.

¿Por qué se realizó el cambio? De acuerdo a fuentes internas no tiene nada que ver con la cronología del MCU. Lo que ocurrió es que la tercera película de Ant-Man está mucho más adelantada en su producción, con lo que el estudio decidió tomar la decisión de convertirla en el primer estreno del MCU en 2023, así como dar algo de aire al estreno de The Marvels.

El estreno de estas series en estos calendarios también nos da algunas pistas del MCU. Por ejemplo, sabemos que Quantumania tendrá como villano a Kang el conquistados. También sabemos que los eventos en Loki serán mencionados (en alguna medida) en Multiverse of Madness y que hay una segunda parte de Loki programada en algún momento de la fase 4. Si Marvel no tiene problemas en mover la película es porque los eventos en Quantumania no afectarán el cronograma de salida de Loki o en general el arco de Kang (que en estos momentos se perfila como el ‘Thanos de la fase 4 del MCU’).

