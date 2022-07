¿Qué dijo Jane a Thor en Love and Thunder? Ni su director lo sabe

A continuación daremos spoilers de ‘Thor: Love and Thunder’.

La escena final de Thor: Love and Thunder es un momento bastante emotivo (y algo cursi) en el que Jane Foster y Thor se despiden, con el dios del trueno convenciendo a Gorr de que utilice su deseo para revivir a su hija muerta. Uno de los misterios que la película mantiene sin embargo es un momento en el que Jane le dice a Thor que ya encontró su nuevo eslogan y se lo susurra al oído, a lo que Thor responde con un ‘perfecto’.

La línea nunca es compartida con el público. Algo extraño, considerando que durante el clímax de la batalla final Jane utiliza una de las frases que discutió con Thor: ‘Comete mi martillo’. Así que no tiene sentido que la película realmente oculte qué fue lo que le dijo a Thor. Y parece que al final del día Portman no va a dejar que nadie sepa qué fue lo que dijo… ni siquiera a Taika Waititi, el mismo director del filme.

La revelación se hizo en una entrevista que la actriz dio a Cinemablend en la que entró en los detalles de este momento de la película. “Esa escena fue muy, muy divertida de filmar», dijo sobre este momento. «Y sí, hay una línea específica, pero nunca la revelaré».

La actitud de la actriz nos dice que, lo que sea que haya dicho en ese momento, no es realmente importante para la trama de la película o algún evento a futuro del MCU. Al menos de momento. Como hemos comentado antes, una de las escenas post créditos parece sugerir la posibilidad de que en algún momento Jane regrese al MCU, esta vez como una de las valquirias de Asgard, siguiendo la historia actual de su personaje en las páginas de Marvel.

Esta escena también hace eco con otro de los momentos de los cómics que, de manera curiosa, está muy vinculado con los eventos de Thor: Love and Thunder. En la historia original la razón por la que Jane se convierte en la nueva Thor no es que el dios del trueno original haya perdido su martillo, sino que simplemente se convierte en alguien que no es digno de usarlo. Nick Fury en su momento susurra algo en el oído de Thor después de lo que el héroe es incapaz de levantar su martillo. Después nos enteramos que lo que dijo fue ‘Gorr estaba en lo cierto’, causando una crisis en el héroe que muy en el fondo había llegado a una conclusión similar que el asesinado de dioses: que ellos no eran dignos de admiración, sino criaturas arrogantes y llenas de venganza.

Con algo de suerte, Marvel podrá sacar algo de provecho a este momento. Tendremos que esperar un poco más para saber si algún día sabremos el misterio detrás de lo que susurró Jane Foster a Thor antes de Morir.

Imágenes: Marvel Studios