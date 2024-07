¡Pura felicidad! Intensamente 2 es la película más taquillera en la historia de Colombia

Si han ido estos últimos fines de semana a cine se habrán dado cuenta que la mitad de las funciones disponibles son de ‘Intensamente 2’. Hay una buena razón: la cinta está rompiendo todos los récords imaginables en los teatros colombianos. De acuerdo con cifras compartidas por CInecolor, ‘Intensamente 2’ es ahora la cinta más taquillera en la historia del país.

Para el pasado fin de semana del 7 de julio ‘Intensamente 2’ ha tenido 6.133.475 espectadores, asumiendo la corona en las salas de cine. No es un logro menor, pues la cinta que antes tenía este logro era ‘Avengers: Endgame’ (y la mayoría de nosotros recuerda las salas de cine repletas en la primera semana de su estreno). De acuerdo con Cinecolor la película de Pixar también rompió el récord de taquilla en el país, aunque no entregó cifras del total recolectado en las salas nacionales.

Vale la pena mencionar que el récord de ‘Intensamente 2’ no significa que esté cerca de alcanzar la taquilla de ‘Avengers: Endgame’. La cinta del universo de Marvel permanece como la segunda película más exitosa de la historia con 2.797 mil millones de dólares recolectados en todas las salas del mundo. Con dos semanas en las salas de cine ‘Intensamente 2’ se acerca a los 685 millones de dólares, con la cartelera poco a poco moviéndose hacia otras películas.

Dicho esto, lo logrado por ‘Intensamente 2’ no es poco. La cinta avivó un año en las salas de cine que se habían visto apaleadas por una taquilla que no alcanzaba las predicciones más tímidas. Cintas como ‘El Planeta de los Simios’ o ‘Furiosa’ que se veían como grandes éxitos a duras penas alcanzaron las metricas. Pixar también estaba en una racha de películas que no lograban replicar los éxitos de sus cintas más populares, así que la secuela llega en un muy buen momento para el estudio.

El éxito de ‘Intensamente 2’ abre las puertas a una secuela

Las noticias de la taquilla para ‘Intensamente 2’ también abren la posibilidad de una tercera parte. En una entrevista Kelsey Mann, director de la secuela, habló de la posibilidad de tener una tercera película y aseguró que hay muchas ideas por reciclar y que podrían funcionar si Disney quiere continuar sacando dinero a la mente de Riley:

«Me encanta este mundo. Es un mundo fantástico para jugar, y las ideas simplemente surgen al jugar, tanto para ubicaciones como para personajes. Hay tantas ideas no solo de la primera película, sino especialmente de esta, donde dije: ‘Es una idea realmente divertida e inteligente, no sé cómo encaja en esta historia en particular, pero debería usarse en algún momento’«, aseguró para Comicbook.

Pixar en particular se ha mostrado más dispuesto a explorar la idea de remakes o secuelas en vista del poco entusiasmo con el que algunas de sus ideas más recientes han sido recibidas. La culpa no ha sido necesariamente del estudio, sino de Disney que en algunos casos ha fallado de manera espectacular en promocionar los mejores puntos de sus cintas (recordemos lo que ocurrió con ‘Elementos’, que inicialmente fue un fracaso en taquilla, pero luego terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos del año).

De hecho, sabemos que hay otra secuela de Pixar en camino: ‘Toy Story 6’ permanece en desarrollo y es probable que recibamos alguna actualización durante la Comic Con 2024 que se celebrará en las últimas semanas de julio. ¿Será que la sexta también será la vencida?

Puedes ver ‘Intensamente 2’ en todas las salas del país.

