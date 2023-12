Otro mutante clásico regresaría a ‘Deadpool 3’, cortesía de nuevas fotos filtradas

‘Deadpool 3’ cada vez pinta como la película de X-Men que hace años merecíamos pero que jamás recibimos. Aunque la cinta todavía no tiene una fecha de estreno en estos momentos se está grabando y entre el perfil de Twitter de Ryan Reynolds (que interpreta al mercenario inmortal) y las filtraciones del set tenemos una buena idea de qué es lo que podemos esperar de la película.

Por ejemplo, esta semana alguien en el set de ‘Deadpool 3’ consiguió tomar un par de fotos que revela la aparición de otro mutante clásico en la cinta: Sabertooth.

Hay varías cosas que nos llaman la atención. Para empezar todo indica que la versión que utilizará ‘Deadpool 3’ será la del villano de la primera película de ‘X-Men’ protagonizada por Tyler Mane. Lo segundo que nos anticipa el set de fotos es que la pelea entre él y Wolverine terminará con Wade decapitando a Sabertooth (que no cuenta con la capacidad de regeneración… así que está más que muerto).

La aparición de esta versión de ‘Sabertooth’ parece confirmar que ‘Deadpool 3’ sí jugará con la idea de los multiversos. Sería una explicación a por qué estamos viendo esta versión en particular del villano (que es el némesis más emblemática de Wolverine en los cómics).

No es el único nuevo personaje que se integrará al equipo de Deadpool en la próxima película. A través de una foto compartida el pasado 9 de noviembre Reynolds también presentó a Dogpool, una variante del personaje que aparecerá en la próxima película (y es el perro más feo y adorable que hemos visto). No podemos terminar este artículo sin tampoco mencionar el regreso de Hugh Jackman como Wolverine, con la adición de que su retorno al personaje incluye la primera aparición del icónico traje amarillo en la pantalla grande.

Did Dogpool save the day? Not a chance in gremlin hell. But she IS currently causing the Disney plushy merch department nightmares. Coming with the movie, Summer 2024 🐶💩L pic.twitter.com/mMtUb4wSsk

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 9, 2023