¡Oh No! Disney elimina el estreno de Deadpool 3 de su cartelera para 2024

El calendario de Disney se ha vuelto a modificar y ahora hemos perdido una película importante de 2024. La productora ha removido Deadpool 3 de su calendario de estrenos de 2024 y, más importante, no ha ubicado el filme en una nueva fecha… lo que despierta serias dudas sobre el plan de Disney y Marvel para los próximos años.

Deadpool 3 originalmente estaba programada para ser estrenada en mayo 3 de 2024. La fecha tenía sentido, considerando que hace poco recibimos primeras imágenes comprobando que el filme se encontraba en producción (incluyendo un primer vistazo a Hugh Jackman utilizando el icónico leotardo amarillo de Wolverine).

Lo preocupante de la situación es el hecho de que Disney no tenga una nueva fecha para el proyecto. El motivo obvio por el que la productora sacó la película de su calendario es la huelga de actores y guionistas que en estos momentos tiene a todo Hollywood congelado. Deadpool 3 ya estaba en un terreno peligroso pues sus primeras grabaciones coincidieron con la huelga de escritores… pero al sumar el paro de actores es claro que la película no pudo progresar mucho en su desarrollo. Lo que es peor: pausar un filme para regresar meses después a él puede ser desastroso en términos de gatos y tiempos.

También es posible que haya algunas condiciones que deban ser negociadas en términos del tiempo que los guionistas pueden pasar en el set o el porcentaje que se llevarán los actores por su llegada a los servicios de stream… lo que significa que Disney puede tomar la decisión de simplemente considerar el proyecto como algo inviable y puede que ni el factor de curación de Deadpool salve la tercera parte.

El calendario de películas de Disney también se ha visto cada vez más afectado por los movimientos recientes: Kingdom of the Planet of the Apes es la única cinta de la productora que se estrenará en mayo de 2023 con ‘Intensamente’ siguiendo a la película en junio… pero cada vez estamos viendo más huecos y pausas entre lanzamientos.

Por ahora son pocos los detalles que tenemos de la historia de ‘Deadpool 3’, además del regreso del Wolverine de Hugh Jackman. Sabemos que poco o nada importa si es el mismo de las películas de X-Men o de Logan, pues Deadpool siempre ha utilizado sus cameos sin preocuparse por la continuidad o lógica de la historia. Wolverine no es el único que regresará con otros actores confirmados para la tercera parte como como Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand), Yukio (Shioli Kutsun), Colossus (Stefan Kapicic), Vanessa (Morena Baccarin), Dopinder (Karan Soni) e incluso el retorno de Peter (Rob Delaney).

Otras personas que no regresarán para la tercera película son Zazie Beetz que interpretó a Domino en ‘Deadpool 2’ o T.J. Miller que era Weasel, el dueño del bar que frecuentaba Wade. En el caso de Miller la razón por la que no participará en la próxima película está en una serie de escándalos y una demanda por acoso sexual en curso (a pesar de que estuvo muy involucrado con la producción de los dos filmes anteriores).

