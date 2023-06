Sin suerte: la Domino de Zazie Beetz no regresará a ‘Deadpool 3’

La película de Deadpool 3 es uno de los proyectos que más nos emocionan de Marvel con el regreso de Hugh Jackman como Wolverine, entregando finalmente a los dos mutantes inmortales en una misma historia para la pantalla grande (y sí, optamos por ignorar la existencia de ‘Wolverine Origins’). Pero la tercera parte también se ha quedado sin un poco de suerte con la confirmación de que la Domino de Zazie Beetz no regresará para la próxima película.

La revelación se realizó en una entrevista para Decider en el que se le preguntó a Beetz por el estado del proyecto, en especial ahora que la huelga de escritores ha puesto en pausa la gran mayoría de películas y series planeadas para los próximos años. Sin embargo, la actriz que interpretó a Domino en ‘Deadpool 2’ aseguró que no es uno de los personajes que regresará para la siguiente entrada de la franquicia.

“Bueno, en realidad no estoy en Deadpool 3, así que no sé qué están haciendo… Supongo que probablemente estén haciendo una pausa… (por la huelga de escritores) Estoy emocionado de verla”.

¿Por qué motivo no regresará Domino a ‘Deadpool 3’? La actriz no entregó detalles sobre la razón por la que su personaje no es parte de la siguiente película. El elenco de ‘Deadpool 3’ ya ha confirmado el regreso de varios personajes de las entradas previas como Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand), Yukio (Shioli Kutsun), Colossus (Stefan Kapicic), Vanessa (Morena Baccarin), Dopinder (Karan Soni) e incluso el retorno de Peter (Rob Delaney). Por ahora no se ha confirmado si Cable (Josh Brolin) también regresará como un pequeño cameo o si se ausentará por completo de este proyecto.

‘Deadpool 3’ comenzó a filmarse en mayo de 2023, pero fue atrapado en medio de la huelga de escritores que tiene paralizado a Hollywood. Los guionistas de los más grandes estudios están protestando por mejores condiciones, la promesa de que no se utilizará AI para complementar su trabajo y mayor reconocimiento de sueldo con base en la manera en la que se consume contenido vía streaming.

Por ahora la fecha de estreno de ‘Deadpool 3’ se mantiene por ahora para mayo de 2023. Por ahora los problemas en las salas de guionistas de Hollywood no parecen haber afectado la producción del filme, pero otras cintas de Marvel y Disney ya se han visto golpeadas por la huelga moviendo la fecha de estreno de películas como ‘Avengers: Kang Dinasty’ y ‘Avengers: Secret Wars’ hasta un año.

Imágenes: 20th Century Fox.