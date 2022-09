Hugh Jackman regresará como Wolverine en Deadpool 3

Olviden al MCU, los 4 Fantásticos y las guerras entre el multiverso. La película más emocionante de héroes en camino no es otra que Deadpool 3.

El proyecto ha estado bastante tiempo en cocción. Tanto, que en este punto era fácil olvidar que lo habíamos olvidado. Sin embargo, Ryan Reynolds entregó esta semana una actualización bastante interesante: la película está avanzando y Hugh Jackman regresará como Wolverine.

El mensaje fue compartido a través de un video en sus redes sociales en el que el actor, de la mejor manera, le pidió a Jackman que regresara a interpretar al famoso X-Men una vez más.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022