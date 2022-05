Originalmente había un cameo de Deadpool en Multiverse of Madness

A continuación daremos spoilers de Dr. Strange in the Multiverse of Madness.

Antes de su estreno, muchos esperaban que el viaje por el multiverso de Dr. Strange incluyera una cantidad imposible de cameos. Una buena parte resultaron siento ciertos, con la aparición del Profesor Xavier de Patrick Stewart, el Mr. Fantástico de John Kransiski y el Black Bolt de Anson Mount. Sin embargo, muchas de las predicciones de los fans no se cumplieron, como por ejemplo fue la aparición del mutante mercenario favorito de todos: el Deadpool de Ryan Reynolds.

Hablando para Comicbook.com Michael Waldron, escritor de Multiverse of Madness, explicó que en algún momento durante el desarrollo del filme se consideró el incluir a el Deadpool dentro de los cameos que tendrían lugar:

“Sí, hablamos de eso”, dijo Waldron. “Creo que hablamos de todo en esta película. Entonces, hubiera sido una locura no mencionar eso, pero finalmente no se sintió como… Simplemente no se sintió como el lugar correcto”.

Después de ver Multiverse of Madness los comentarios de Waldron tienen sentido. De hecho, la comedia del filme es precisamente una de las cosas suelen fallar en la película. Sam Raimi parece tener problemas para conciliar el tono oscuro con el humor típico de Marvel.

El tono de horror de Multiverse of Madness no da mucho espacio a la comedia. Dicho esto, considerando la violencia que tiene la escena de los Illuminati hubiera sido divertido a Wanda desmembrar a Wade.

Antes del estreno de Multiverse of Madness, Ryan Reynolds aseguró que no iba a estar presente en la película. Por supuesto, en este punto es difícil creer en cualquier que asegure no estar en una película de Marvel. Andrew Garfield demostró que Marvel ha entrenado muy bien a sus estrellas para no revelar ninguna sorpresa.

El regreso de Ryan Reynolds es una de las cosas que más esperan los fans de Marvel. Por ahora el estudio está produciendo un tercer filme de Deadpool, del que sabemos muy poco. El actor tampoco sabe si hay planes de integrar a su personaje al MCU… lo que parece complicado considerando la calificación de PG13 que necesitan todos los filmes del estudio.

