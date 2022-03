Evaluación: The Adam Project

Las películas de Netflix están en este punto en el que las hemos dejado de ver como productos secundarios (Birdbox, Roma, The Power of Dog). Pero, al mismo tiempo, también es cierto que Netflix tiene esté hábito de aprobar algunas películas cuya existencia es más que… cuestionable. El fin de semana pasó y no había alguna maratón pendiente, así que era turno de The Adam Project.

Adam Reed (Walker Scobell) es un chico de 12 años, con una gran boca que suele meterlo en problemas. Un año después de la muerte de su padre algo extraño pasa, cuando una nave se estrella en el patio de su casa. Para su sorpresa la persona adentro no es nadie más que su versión adulta (Ryan Reynolds) que ha venido del futuro en una misión para descubrir un plan de conspiración que tiene como centro el descubrimiento del viaje en el tiempo.

The Adam Project… no es una buena película. No es el peor filme de Netflix, pero tampoco es una de esas joyas que demuestran lo mejor que tiene el estudio para ofrecer. El elenco que reúne es asombroso y sus actores hacen lo mejor para ocultar la mediocridad de su historia… pero esta es una misión que ni siquiera el mismo Terminator puede cumplir. Es una cinta que compensa en humor lo que no tiene en encanto, lógica o incluso una historia que te mantenga conectado.

The Ryan Reynolds Proyect

Es probable que sin Ryan Reynolds y su versión más joven no hubiera pasado el primer capítulo de The Adam Project. Reynolds, por un lado, ha demostrado en otras ocasiones que a punta de carisma puede hacer de una película terrible una experiencia más amena. Esta no es la excepción, con el actor demostrando el por qué es el mejor actualmente en mezclar humor con acción.

Pero no solo esto, sino que Scobell (que interpreta a su versión de 12 años de Reynolds) resulta ser una sorpresa igual de agradable. El joven actor se siente como una versión adolescente del protagonista de la película y complementa, a la perfección, el humor de Reynolds con intercambios que hacen del filme una mejor comedia que cualquier filme de acción.

La dupla es lo que carga la película y, al final del día, la verdadera razón por la que deberías decidir si ver o no la película. ¿Eres fan de Deadpool o encontraste divertida Free Guy? Entonces encontrarás maneras de disfrutar The Adam Project.

Un viaje en el tiempo bastante tonto

Siendo directos, la historia en The Adam Project es un desastre que ninguna máquina del tiempo puede corregir. La premisa inicial del filme es que el Adam del futuro viaja al pasado para descubrir la verdad sobre la muerte de su esposa/salvarla. Pero a mitad de camino la película modifica sus motivaciones con un villano sorpresa y ¡oh! Resulta que ahora nuestro héroe debe también salvar al mundo porque el viaje en el tiempo es una invención terrible y alguien lo está usando para su provecho… bla, bla, bla.

The Adam Project sufre porque su historia no solo es bastante básica… sino que además ni siquiera es interesante. Los personajes se mueven motivados por un conflicto del que poco o nada sabemos y mucho menos nos importa. La revelación del verdadero motivo por el que Adam viaja al pasado no es el giro especial que quizás esperaba el director. En vez de esto, se siente más como una curva con poca gracia que termina en un destino mucho peor.

Este puede ser el mayor problema con The Adam Project. Usualmente los filmes del viaje en el tiempo cuentan con historias complejas que utilizan esta idea para explorar el pasado o el futuro. The Adam Proyect, por el contrario, se queda en el presente para entregar una sosa historia de acción.

Muchas ideas, condensadas en una misma línea de tiempo

Es posible que muchos de estos problemas tengan como origen el que la película quiera ser muchas cosas, sin finalmente decidirse por alguna. Hay un momento en el que la madre de Adam va a un bar para despejar la pena de tener un hijo que suele responder con sarcasmo todo lo que dice, para ser consolada por una versión adulta de él. En el papel este podría ser un momento emotivo que nos ayude a entender un poco más de los personajes… ¡Pero el problema está en que este es todo el desarrollo que recibimos de esta historia en el resto de la película! Jamás volvemos a ver a la mamá por lo que resta del filme y esta pausa se siente incómoda, particularmente porque lo que sigue olvida por completo esta historia para enfrentarse con otras ideas.

Luego nos introducen la historia de Adam adulto con su esposa, que de nuevo se siente extraña en medio de una película de viaje del tiempo/historia sobre cómo reconectar con tu mamá. Pero entonces decide tomar una nueva ruta y al final termina siendo un filme sobre de viaje del tiempo/historia sobre cómo reconectar con tu mamá/ lidiar con la ausencia y muerte de tu papá. Y para ser honestos, el filme no hace particularmente bien alguna de estas películas por separado, así que juntas terminan por crear solo una colección bastante mediocre de historias.

The Adam Project… ¿no es la peor película de acción para el fin de semana? 2.75/5

Como alguien que creció con las películas de acción los domingos, no puedo decir que The Adam Project sea el peor plan. Es una de esas películas para matar el tiempo antes de iniciar la semana o aprovechar para dormir temprano. No es un filme espantoso, pero tampoco es una cinta que merezca siquiera ser reconocida como memorable. Sin duda no gastaría un viaje en el tiempo para advertirme no ver la película… aunque considerando la historia de The Adam Project este no es el peor uso que se puede dar a una premisa tan interesante.

Imágenes: Netflix