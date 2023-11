¡Deadpool también vieja al multiverso! Dogpool ha sido confirmado para Deadpool 3

‘Deadpool 3’ poco a poco está presentándose como toda una locura de película. Como si no fuera suficiente con el regreso de Hugh Jackman como Wolverine (con el traje original incluido), ahora Ryan Reynolds nos ha presentado al que parece ser el miembro más extraño de su elenco: Dogpool.

La confirmación del personaje se realizó a través de una publicación que Reynolds realizó a través de Twitter (ahora conocida como X) en la que compartió una primera imagen de cómo lucirá la versión perruna del mercenario.

“¿Salvó Dogpool el día? No hay una sola posibilidad en el infierno gremlín. Pero ella ESTPÁ causando al departamento de productos de peluche de Disney pesadillas. Viniendo con la película, el próximo verano de 2024”.

Did Dogpool save the day? Not a chance in gremlin hell. But she IS currently causing the Disney plushy merch department nightmares. Coming with the movie, Summer 2024 🐶💩L pic.twitter.com/mMtUb4wSsk

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 9, 2023