Noah Schnapp asegura que interpretar a Will Byers lo ayudó a aceptar su sexualidad

Una de las revelaciones más importantes de la temporada más reciente de ‘Stranger Things’ es que Will Byers era gay. Aunque el show no ha enfrentado el tema de manera directa, muchos elementos en la historia dejaron claro cuál era la sexualidad de Will, con los creadores confirmando las sospechas de los fans del show.

Lo que muchos pueden no saber es que Noah Schnapp, que interpreta al personaje desde la primera temporada, hace poco decidió admitir públicamente que también era gay. El actor ‘salió del closet’ a través de un video en TikTok titulado “supongo que soy mucho más similar a Will de lo que pensé”.

Ahora en una entrevista con Variety el actor reveló que parte del proceso de aceptar su sexualidad estuvo en el rol de Will y en la manera en la que audiencia recibió su historia en la temporada 4 de ‘Stranger Things’:

“Yo vi todos estos comentarios en Instagram y en TikTok. No había una sola cosa mala sobre ser gay. Era como, si él tiene todo este apoyo ¿entonces por qué debería yo preocuparme por cualquier cosa?”, aseguró que el actor que, según el texto de Variety, antes de esto había mantenido el tema de su identidad sexual como un asunto privado temiendo una reacción negativa por parte de los fans del show.

“Una vez que yo completamente abracé la idea de que Will era Gay, era solamente una aceleración exponencial a aceptarme a mismo… habría estado en un lugar completamente diferente si no hubiera tenido que interpretar a Will y poder ayudarme a aceptarme. Creo que si nunca hubiera interpretado a este personaje jamás hubiera podido salir del closet”.

Los creadores del show han anticipado que Will siendo Gay tendrá un rol mucho más importante en la temporada final del show. Después de todo, la temporada 4 solo se sintió como una ‘preparación’ de la historia y no necesariamente una confrontación con el problema real. Por ejemplo, todavía no hemos visto el cuadro que él le pintó a Mike (y que suponemos funciona como una especie de confesión) o a personas cercanas a Will confrontarlo sobre sus sentimientos hacía su mejor amigo.

La temporada 5 de Stranger Things hace parte de los proyectos que fueron aplazados producto de la huelga actual de actores y guionistas en Hollywood. Por esta razón la serie de Netflix demorará un poco más en llegar con su temporada final que ahora está planeada para iniciar producción en 2024 con lo que veríamos su estreno hasta 2025.

Imágenes: Netflix