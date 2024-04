No se ilusionen: Sam Raimi todavía no ha escuchado nada sobre ‘Avengers’ o ‘Spider-Man 4’

Los planes a futuro de Marvel permanecen en secreto en 2024. Después del fracaso de ‘Quantumania’ y ‘The Marvels’ el estudio ha tomado la decisión de cambiar la ruta de su plan para la fase 4 de su universo de héroes y modificar algunos de los proyectos en camino. Al mismo tiempo, parece que el MCU está optando por buscar a los directores y personajes que más éxito han tenido (al menos con los fans). Por ejemplo, después del éxito de ‘Far From Home’ había muchos rumores sobre Sam Raimi (director de la primera trilogía de ‘Spider-Man’) de regreso para un nuevo filme del Hombre Araña o incluso una de las cintas de los Vengadores a futuro.

Bueno, parece que el sentido arácnido de la mayoría estaba en lo incorrecto. Raimi asegura que Marvel Studios no lo ha contactado, por ahora, para dirigir alguna nueva película del MCU:

«Me encanta el 90% de los héroes de Marvel que he leído en los grandes cómics de Stan Lee», aseguró Raimi en una entrevista con Screen Geek “Me encantaría volver a trabajar con Marvel. No me lo han pedido. Espero que hayan tenido una buena experiencia conmigo. Aún no me lo han preguntado. Espero que lo hagan”.

La expresión ‘volver a trabajar’ es clave aquí. Para aquellos con mala memoria, Raimi ya estuvo a cargo de una película del MCU: ‘Dr. Strange and the Multiverse of Madness’. Quizás esta puede ser la razón por la que Marvel no ha contactado de regreso al director, considerando que el filme no tuvo precisamente la mejor recepción (actualmente tiene un 73% de calificación en Rotten Tomatoes). Para ser justos, no fue culpa de Raimi, sino una serie de decisiones sobre el manejo de ciertos personajes (por ejemplo, la decisión de eliminar a ‘Scarlet Witch’ después de haberla visto solo una vez en acción).

Desde hace meses hay rumores de que Raimi fue reclutado para dirigir ‘Avengers: Secret Wars’, pero por el momento ni Raimi ni Marvel Studios han confirmado estos chismes de pasillo… así que los últimos comentarios del director pueden significar que el rumor fue siempre una mentira o que el estudio optó por otra alternativa con la ola de cambios más recientes dentro de su universo.

Raimi también desmintió otro rumor: no está trabajando en ‘Spider-Man 4’ así como tampoco está trabajando en una nueva película de Spider-Man con Tobey Maguire (que regresó al rol con ‘Far From Home’ para deleite de los fans). No es por falta de interés, pero es claro que en este punto el director está esperando que Marvel (o Sony) sean los primeros en levantar el teléfono.

Imágenes: Marvel Studios.