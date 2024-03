¡No digas su nombre una tercera vez! El primer teaser de Beetlejuice Beetlejuice ya está aquí

Entre el estreno de ‘X-Men 97’ y la salida del primer teaser de ‘Beetlejuice Beetlejuice’ estamos seguros que alguien debió prender la máquina del tiempo y estamos de regreso en los 80.

Esta semana recibimos el primer teaser tráiler de Beetlejuice Beetlejuice, la esperada secuelade su debut en las salas de cine. Y como dice su protagonista: el Juice está suelto (que en el español no rima, pero esperamos que entiendan el sentimiento).

De inmediato vemos en el primer tráiler el regreso de varios rostros que ya conocemos. Por supuesto, Michael Keaton (Batman) regresa para interpretar al molesto demonio. También vemos de regreso a dos miembros de la familia Deetz con Delia Deetz (Catherine O’hara) y Lydia Deetz (Wynona Ryder) asistiendo al entierro de alguien, que parece ser Charles Deez (que en la película original fue interpretado por el actor Jeffrey Jones).

Y, por supuesto, no podemos olvidar al rostro que muchos reconocerán de inmediato: Jenna Ortega (Wednesday, Scream VI) que interpreta a la hija de Lydia, Astrid. Aunque no aparecen en el tráiler también les podemos confirmar la aparición de otros actores con Justin Theroux (Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi, The Leftovers), Monica Bellucci (Spectre, Matrix) y Arthur Conti (House of the Dragon).

Te puede interesar: Un recorrido por la historia cinematográfica de Tim Burton

Junto con el primer teaser también tenemos una pequeña sinopsis de lo que podemos esperar de ‘Beetlejuice Beetlejuice’:

“¡Beetlejuice ha vuelto! Después de una tragedia familiar inesperada, tres generaciones de la familia Deetz regresan a su hogar en Winter River. Aún atormentada por Beetlejuice, la vida de Lydia da un vuelco cuando su rebelde hija adolescente, Astrid, descubre el misterioso modelo de la ciudad en el ático y el portal al Más Allá se abre accidentalmente. Con problemas en ambos reinos, es solo cuestión de tiempo hasta que alguien diga el nombre de Beetlejuice tres veces y el travieso demonio regresa para desatar su propio tipo de caos”.

La cinta también cuenta con el regreso de Tim Burton, con la primera reunión entre el director y Keaton desde los días en los 80 en los que también lo ayudó a inmortalizarse como Batman. Es seguro que ahora que contamos con mejores efectos especiales el director encontrará nuevas maneras de desatar el caos y aprovechar su humor grotesco (y quizás nos motive a decir el nombre una tercera vez para completar la trilogía).

Beetlejuice Beetlejuice, una presentación de Warner Bros. Pictures, se estrenará solo en cines y en IMAX el 5 de septiembre de 2024 en Latinoamérica.

Imágenes: Captura de pantalla