Nintendo ahora tiene estudio de animación propio: Nintendo Pictures

La serie animada de The Legend of Zelda que por años han soñado sus fans podría estar muy cerca. Nintendo ha confirmado la compra de Dynamo Pictures, un estudio de animación por gráficos de computadora. La compañía ahora tendrá el nombre de Nintendo Pictures y se ‘concentrará en el desarrollo de contenido visual utilizando las propiedades intelectuales de Nintendo”,

Aunque el nombre de ‘Pictures’ puede engañar a muchos, lo cierto es que inicialmente la idea del estudio parece ser el apoyar audiovisualmente los juegos de Nintendo, más que algún plan del desarrollador de videojuegos para llegar a Hollywood. De hecho, al revisar los créditos de Dynamo Pictures en IMBD la gran mayoría de sus experiencias parecen estar dedicadas al segmento de videojuegos con créditos títulos como Death Stranding o Persona 5.

Te puede interesar: La Nintendo Switch es ahora la consola más vendida de Nintendo

Esto no significa que Nintendo no pueda o tenga planes a futuro de utilizar su nuevo estudio para lanzar una película o serie animada. El desarrollador siempre ha sido muy celoso del manejo de su propiedad intelectual. Esto ha significado que a pesar de la popularidad de franquicias como Mario, The Legend of Zelda, Metroid o Animal Crossing, ninguno de estos productos ha salido realmente del segmento de los videojuegos. Solo hasta hace poco decidió dar la oportunidad a Hollywood con la película de Super Mario, en la que la voz del plomero estará a cargo de Chris Pratt, e incluso parece que del éxito de este proyecto dependerá la intención del desarrollador en futuras participaciones con otros estudios.

Tiene sentido que Nintendo esté cada vez más interesado en este tipo de contenido. Su falta de confianza en otras productoras ha significado que no ha podido participar en el boom de las plataformas de streaming o adaptaciones. Si algo, Nintendo solo parece estar tomando lecciones de Sony que recientemente anunció adaptaciones de juegos como The Last of Us, God of War, Uncharted, Horizon Zero Dawn por tan solo mencionar a algunos.

Imágenes: Nintendo