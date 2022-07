¡Más sangre y tripas! Marvel Zombis será la primera serie de tipo R en Disney+

Cuando What If adaptó Marvel Zombis la principal queja para muchos es que a la versión PG 13 del show le faltó las sangres y tripas que caracterizó a la serie limitada. Pues parece que ahora Marvel quiere redimirse pues en su panel durante la Comic Con en San Diego (que se celebra este fin de semana) el estudio confirmó que además de estar trabajando en el show, esta será la primera producción de clasificación R para Disney+.

¿Será esta versión la misma del What if del MCU?

Sí. Durante el panel el equipo detrás de Marvel Zombis aseguró que su inspiración era ver qué pasaba después del cliffhanger del episodio de What If. Para aquellos con menos memoria, el capítulo termina con Peter Parker, Black Panther y la cabeza de Scott Lang yendo camino a Wakanda. Lo que no saben es que allí los está esperando un Thanos con las gemas del infinito… además de zombi.

¿De qué tratará el show?

La historia no será adaptación cercana a el Marvel Zombis de los cómics, sino que quiere tomar el concepto y adaptarlo al MCU. Por ejemplo, el show mostrará a algunos de los héroes de la fase 4 luchando contra los primeros héroes del universo Marvel que han sido transformados. Durante el panel se confirmó que algunos de los defensores de la humanidad incluyen a Yelena, Kate Bishop, Red Guardian, Jimmy Woo, Death Dealer, Shang-Chi y Kamala Khan. El arte incluso mostró lo que parece ser Ikaris, que debido a ser un ‘ser artificial’ no ha sido transformado por completo en un zombi, sino que es mitad humano y mitad no muerto.

En el otro bando, están héroes como Capitán América (o la mitad de él que quedó después de los eventos de What If), Capitana Marvel, Phantom, Abominación, Hawkeye y Scarlet Witch (algo extraño, considerando que la última vez que la vimos Ultron la había eliminado, junto con la otra montaña de zombis que invocó Dr. Strange).

Mucho más gore en Marvel Zombis

Quizás la mejor noticia está en que esta versión si tendrá mucha más sangre y escenas gore de las que vimos en What If… o al menos esa es la promesa del equipo de Marvel que aseguró que esta serie animada será la primera en ganar la clasificación de tipo R en Disney+. Es algo que tenemos que ver, pues el MCU por naturaleza siempre ha sido PG13. El Cómic de Marvel Zombis, por otro lado, incluye un momento en el que Hulk se transforma de nuevo en Bruce Banner y las costillas sin digerir de Magneto rompen su estómago.

Imágenes: Disney+