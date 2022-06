Marvel producirá una serie para Disney+ de Wonder Man

Un nuevo héroe se une a las filas del MCU. Un artículo de The Hollywood Reporter asegura que Marvel está desarrollando una nueva serie inspirada en el héroe Wonder Man. Por ahora los detalles sobre este nuevo show son bastante escasos, pero de acuerdo con el reporte la serie está siendo desarrollada por el escritor de Brokling Nine-Nine, Andrew Guest. Por ahora otros detalles sobre el proyecto son desconocidos, incluso el actor que lo interpretará, sin embargo, las fuentes de THR aseguran que la serie está planeada para comenzar su grabación y producción el próximo año.

Es interesante que sepamos del proyecto en estos momentos. Wonder Man es un personaje relativamente desconocido para muchos, exceptuando a los fans más dedicados de los cómics de Marvel. Quizás su elemento más interesante está en la relación que tiene con Wanda y VIsion.

En el caso de Vision, en algún momento se descubre que la personalizad del sintezoide está basada en las ondas mentales de Wonder Man. Este descubrimiento culminó con una corta relación entre el héroe y Wanda (después de que Vision muriera).

Por supuesto… Ya sabemos que Vision fue creado en el MCU a partir de la inteligencia Artificial Jarvis y en el caso de Wanda la última vez que la vimos tenía una montaña encima de ella. Más importante, el anuncio de estos nuevos shows del MCU suele estar precedido de su primera aparición en una serie o película.

Lo que también puede indicarnos es un nuevo rostro en la película de los Thunderbolts. Wonder Man no hizo parte de este grupo, pero en los cómics su origen inicialmente es como villano. Eventualmente se termina convirtiendo en uno de los miembros fundadores de los Vengadores de la Costa Este.

De manera curiosa, no es la primera vez que el personaje de Wonder Man hace su aparición en el MCU. Durante la película de Guardians of the Galaxy Vol. 2 James Gunn le pidió al actor Nathon Fillion que se tomara unas fotos para unos posters que aparecerían en filme. Por desgracia las fotos nunca pasaron la versión final del filme, aunque en su momento Gunn aseguró que le gustaría que Fillion interpretara a Wonder Man… ¿con lo que quizás ya facilitó la elección del MCU?

Imágenes: Marvel Comics