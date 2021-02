Los últimos episodios de WandaVision han completado la transición a una serie 100% Marvel. Esto significa que después de los créditos siempre hay más acción. El capítulo más reciente no es la excepción, con una escena pos créditos que no solo tiene implicaciones importantes… sino que nos presenta al próximo villano de WandaVision.

En la escena final vemos la base temporal que Hayward ha creado. Dentro de ella él describe que pronto podrán realizar el ataque a Westview utilizando uno de los robots que han creado a partir de las partes de Vision (que, descubrimos, al final no fue robado por Wanda, siendo una mentira más director de S.W.O.R.D). El robot ahora es activado utilizando parte de energía residual que dejó ella en el dron de ataque que enviaron. El momento final nos deja a Vision con los ojos abiertos, pero una apariencia diferente: completamente blanca y menos expresiva.

Pero, lo que muchos pueden no saber es que no se trata de la primera aparición de este ‘Vision Blanco’. No señores. Esta es la introducción a ‘Anti-Vision’.

West Coast Avengers #143

En 1989 uno de los arcos del cómic ‘West Coast Avengers’ se llamó Vision Quest. El preludio del arco fue la destrucción de Vision por parte Cameron Brock, el director de una agencia de seguridad, después de que el Sintezoide hackeara unos mísiles nucleares. Por miedo a que el héroe pudiera convertirse en una amenaza para el mundo, Brock lo desactiva y desarma (escena que WandaVision, por cierto, recrea). Una Wanda desconsolada luego busca la ayuda de Hank Pimp para reconstruir a su esposo. Sin embargo, parte del proceso de destrucción de Vision hizo que él también perdiera su humanidad.

Anti-Vision

Aunque en esta versión ‘Vision blanco’ nunca fue considerado necesariamente como un villano, sí representó un cambio en su relación con Wanda y con los demás vengadores. Este ‘Vision Blanco’ luego terminaría siendo infectado y remplazado por ‘Anti-Vision’ al intercambiar su conciencia por la de otro sintezoide que fue traído a esta dimensión.

De hecho, la llegada de Anti-Vision probó ser en última instancia beneficiosa para el vengador, pues le permitió recuperar su apariencia.

¿El regreso de Vision?

Este último punto es importante. Nos ha quedado claro que el Vision creado por Wanda no puede sobrevivir por fuera del Hex no porque no exista, sino porque es una creación más de su mundo. Pero Anti-Vision presenta una oportunidad, pues sí el ‘WandaVision’ pudiera transferir o intercambiar su personalidad con el ‘Anti-Vision’, entonces encontraría una manera de sobrevivir en el mundo sin necesidad de depender de los poderes de Wanda.

Imágenes: Marvel Comics