¡Los gigantes llegan a Netflix! El live action de One Piece anuncia tres nuevos actores para la temporada 2

Al parecer estamos en temporada de spoilers de ‘One Piece’ con Netflix entregando anuncios diarios del elenco de la segunda temporada. Este 26 de junio el servicio de streaming ha anunciado tres nuevos actores que interpretarán tres personajes verdaderamente gigantes (dos de ellos en el sentido literal).

Primero tenemos a Clive Rusell que tiene la tarea de dar vida a Crocus, el guardián del faro de la Reverse Mountain y [spoilers redactados sobre los capítulos más recientes del manga]. El actor es mejor conocido por su rol como Clive Russell en ‘Outlander’.

The Grand Line just got bigger! The crotchety Crocus, Brogy, and Dorry are coming our way. #OnePieceLiveAction pic.twitter.com/Z86S8ZY7wI

— ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) June 26, 2024