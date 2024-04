One Piece de Netflix ha confirmado la aparición de ‘cierta isla’ en la temporada 2 de Netflix

Sabemos que cree cualquier cosa de Ussop en el día de los inocentes es un error. Pero todo buen fan de One Piece sabe que solo ‘God Usssop’ es capaz de convertir cualquier mentira en verdad. Y ahora, gracias a él, tenemos la confirmación de que visitaremos una de las islas más icónicas de One Piece en la temporada 2: Little Garden.

La fuente de esta confirmación fue un video que Netflix publicó hoy en su canal de YouTube con el título “Jacob Romero tiene spoilers de la temporada 2’. Como el título indica, buena parte de la sorpresa tiene al actor detrás de Ussop respondiendo preguntas de las fans… sin entregar algún elemento que podamos tomar como verdad (aunque en serio, ya pueden irnos diciendo a quién escogieron para interpretar a Vivi y Crocodile). Sin embargo, al final de video el actor nos entrega el único primer vistazo a la temporada 2 de One Piece… que muestra un dibujo de un Dinosaurio y Ussop.

Para los novatos en el mundo de One Piece esto podía parecer un mal chiste, pero los nakamas certificados sabemos más: es la confirmación de que Little Garden serán parte de la segunda temporada de ‘One Piece’.

A continuación, daremos spoilers del anime y manga de One Piece.

‘Little Garden’ es la segunda isla que visitan los piratas de Sombrero de Paja una vez entran al Grand Line y tiene varías cosas particulares a su favor. Para iniciar, se trata de un lugar en el que el paso del tiempo y las condiciones climatológicas han permitido que los dinosaurios sigan existiendo. Esta viene a ser la principal razón por la que el dibujo en la pizarra parece indicar que, de una u otra forma, tendremos un vistazo de Little Garden.

Pero esta no es la única razón por la que la isla famosa: en ella dos gigantes llevan 100 años batiéndose en un duelo a muerte: los capitanes Groggy y Broggy hacen de la isla memorable por que es la primera mención de Elbaf (la isla de la que provienen todos los gigantes de One Piece) y también de cierto dios que… bueno no queremos tampoco entregar todos los spoilers en el mismo lugar. Solo podemos decir que debido a ciertos eventos recientes la historia de Little Garden ha tomado un poco más de importancia.

Esta isla también es importante porque es aquí que Nami termina enfermándose (producto de una picadura de mosquito prehistórico) lo que lleva a los Sombreros de Paja a la isla de Drumm que es el hogar de un ciervo de nariz azul que todos los fans de One Piece se mueren por ver.

Por supuesto, no hay confirmación de que todo lo anterior sea parte de la segunda temporada de ‘One Piece’. La serie de Netflix no ha temido alejarse de la versión original u omitir por completo arcos para solo mencionar de pasada su existencia (por ejemplo, Don Krieg).

Por ahora no hay detalles de cuándo podemos esperar la temporada 2. No hay prisa, pues la tanda anterior de capítulos se tomó su tiempo, pero entregó una de las mejores adaptaciones del anime al live action que hemos recibido. Así que por ahora lo único que queda es tener paciencia y esperar a que tengamos nuestro primer vistazo real de Little Garden.

Imágenes: One Piece