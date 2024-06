Netflix finalmente nos ha revelado a su Mr.3 y el resto de Baroque Works en el live action de One Piece

¡Quien diría que llegaría el día en el que nos emocionaríamos por anuncios de casting para un live action! Netflix sigue con su costumbre de darnos pequeñas cucharadas de información de la segunda temporada de ‘One Piece’ y su revelación más reciente es una que nos encanta: nos ha mostrado a los actores que interpretarán a Baroque Works (o al menos la parte de Little Garden) en el live action.

De izquierda a derecha tenemos a David Dasmalchian como Mr. 3, que es quizás el rostro más famoso de entre todos los anunciados. El actor es mejor conocido por su rol como Polka Dot Man en la película de ‘El Escuadrón Suicida’ de James Gunn. A su lado tenemos a Jazzara Jaslyn como ‘Miss Sunday’ (la asesina que comió la Kilo Kilo no Mi que le permite cambiar el peso de su cuerpo) y que ha tenido roles menores en shows para TV como ‘Warrior’ y ‘FDR’.

Luego está Camrus Jonson, que muchos reconocerán por interpretar a Luke Fox/BatWing en la serie de ‘Batwoman’ como Mr. 5 (que comió la Bomu Bomu no Mi, convirtiéndose en un hombre bomba y recordado por utilizar sus mocos como arma). Finalmente tenemos a Daniel Lasker, el compañero temporal de Mr. Wednesday/Vivi, que no cuenta con mucha trayectoria en la TV con roles pequeños en miniseries para cable.

Out from the shadows comes your first look at who’s playing the Baroque Works agents! pic.twitter.com/k0G7A94QnE

— ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) June 25, 2024