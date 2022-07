Los cómics de Marvel reciben su primer superhéroe gay

Marvel ha sido una de las productoras que más le ha apostado al multiverso con su universo de superhéroes. Por eso, si eres un verdadero fan del MCU sabes que no existe un único Spiderman; de hecho, existe una saga de cómics bajo el nombre de Edge of spider- verse (la era del spider verso).

Ahora, la compañía ha anunciado que a este universo de spiderman se sumará un nuevo hombre araña. La diferencia principal es que será el primer superhéroe gay del mundo Marvel. Se trata de Web-Weaver, un diseñador de modas un poco arisco que es abiertamente gay. El anuncio se realizó con motivo del mes del orgullo LGBTI.

Dicho así, Web- Weaver será el protagonista del quinto tomo que saldrá el próximo mes de septiembre. Al igual que las múltiples versiones que conocemos del hombre araña, veremos cómo Weaver adquiere sus poderes arácnidos. Aunque aún no conocemos más acerca de cómo adquirió dichos poderes, es de suponer que también habrá una picadura de araña.

El escritor Steve Foxe fue el encargado de darle vida a Web-weaver, sin embargo, fue el diseñador Kris Anka quien dio el anuncio a través de su cuenta de Twitter. «Lancé una amplia gama para los diseños originales mientras que también miraba las arañas nuevas y únicas que Steve Foxe ha recomendado, que finalmente se combinaron con este aspecto», explica Anka.

Web-Weaver

my design for the brand new Spider, debuting in Edge of Spider-verse 5 pic.twitter.com/vl2qVUtGVq — krisanka (@kristaferanka) June 23, 2022

Por su parte Foxe destacó algunos de los rasgos de este nuevo hombre araña: «Su intrépida identidad femenina es parte central de quién es él, pero no es la historia”. Sin embargo, explica que Weaver es mucho más que una condición sexual, cosas como su carácter también serán la parte central del personaje. «Algo de lo que me di cuenta inmediatamente cuando concebí a Web-Weaver es que no puede, y no debe, representar a todos los hombres homosexuales». Concluyó Foxe.

Imagen: Kris Anka