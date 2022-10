Las próximas temporadas de ‘Doctor Who’ llegarán a Disney Plus

Buenas noticias para los amantes de Doctor Who. La serie regresará en el 2023 con algunos especiales para celebrar el 60 aniversario del programa. Posteriormente, en el 2024, la serie tendrá una nueva temporada. Pero, lo más emocionante de este anuncio, es que Disney Plus será la nueva casa de Doctor Who.

Hasta el momento, la serie se transmitía en los canales propios de la BBC y en su plataforma de transmisión, iPlayer, y la transmisión continuará realizándose en estos dos medios. Sin embargo, esto se quedará exclusivamente para el Reino Unido e Irlanda; los espectadores del resto del mundo podrán disfrutar de la serie desde la plataforma de Disney Plus. El anuncio llegó por parte de ambas compañías (BBC y Disney Plus).

Aunque en el comunicado se mencionó un lanzamiento mundial de la serie, podemos esperar lo peor de Disney Plus: que no agregue la serie para usuarios de Latinoamérica. Quizás estemos parados sobre suposiciones, pero la incertidumbre crece luego de que se anunciara el estreno mundial de Bleach en Disney Plus y Latinoamérica fuera excluida de dicho estreno.

Lo cierto es que los medios de transmisión de la BBC seguirán siendo la casa de Doctor Who en Reino Unido e Irlanda. Para el resto del mundo (esperando que sí se contemplen todos los continentes), Disney Plus será la plataforma encargada de emitir las aventuras del Doctor y su Tardis. Por supuesto, este anuncio hace parte de la estrategia de la plataforma para ampliar su catálogo. En julio, Bloomberg informó que Disney estaba buscando reforzar su plataforma con el apoyo de marcas “establecidas”. Por su parte, la emisora pública del Reino Unido buscaba expandir el programa más allá de su red de distribución tradicional. Ambas estaban para encontrarse.

Por último, la BBC anunció un nuevo logotipo y marca que llegarán al programa en el 2023. El nuevo logo es una actualización del clásico “diamante” diseñado por Bernard Lodge en 1973. Esta es una de las imágenes más reconocidas del programa a lo largo de su historia desde sus inicios.

imagen: BBC – Disney Plus