El nuevo anime de Bleach puede que no llegue a Latam (y es culpa de Disney+)

Bueno… por favor pongan Will of the Heart, que es un momento triste para los fans de Bleach. Puede que la nueva temporada del anime no llegue a Latinoamérica, al menos de manera legal, al mismo tiempo que el resto del mundo. Y todo es culpa de Disney.

Algo de contexto. A pesar de que las temporadas completas de Bleach están en Crunchyroll, la nueva temporada del anime se estrenará en Disney+. El ratón perverso está buscando incrementar su catálogo y ha puesto sus ojos en las series de anime, adquiriendo los derechos de transmisión internacional.

La compañía incluso nos dio esperanzas al anuncio que internacionalmente el anime sería transmitido en Disney+, mientras que en USA llegaría en Hulu ¡Buenas noticias! Pues no. Resulta que años después Disney parece creer que en este lado del charco no nos gusta el anime, pues la plataforma no solo no tiene el show en su catálogo disponible… sino que además ha respondido con silencio a los fans que han preguntado si la serie en algún momento llegará a su catálogo.

¡Hola! Aún no tenemos novedades acerca de la disponibilidad de este título en Disney+ Latinoamérica. Sin embargo, te invitamos a seguir pendiente de nuestras redes sociales para conocer próximos anuncios y estrenos. Déjanos tus sugerencias en: https://t.co/KExSsI1B94. ¡Saludos! — Disney+ Help (@DisneyPlusHelp) October 11, 2022

Por supuesto, el mensaje puede significar que Disney+ tiene la intención de subir el show después… pero el lenguaje de la respuesta nos despierta los peores temores de que Disney puede simplemente pasar de largo de los fans de Latam. Incluso si la llegan a subir, shows como Owl House nos han demostrado que pueden pasar meses antes de que podamos ver versiones subtituladas.

Si, en efecto, Disney+ decidió pasar de los fans de Latam es una enorme bofetada para nuestro público. Con algo de optimismo pensábamos que habíamos pasado los días de tener que ser ignorados en los estrenos de shows y que podíamos apoyar a los estudios, actores y autores consumiendo anime de manera legal.

Es también algo ridículo, porque si hay algo en Latinoamérica que sepamos es como ver anime que no está disponible de manera legal (como des muestran la mayoría de respuestas a la situación).

Imágenes: Crunchyroll