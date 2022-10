El nuevo anime de Bleach terminará en Disney+

¿Con ganas de ver el nuevo anime de Bleach? Más te vale tener una suscripción de Disney+

¿No eres fan del MCU? Si entiendes lo que es un Bankai, entonces tenemos la mala noticia de que igual tendrás que pagar por Disney+. La razón está en que ‘Bleach: Thousand-Year Blood War’ no se transmitirá en Crunchyroll, gracias a cierto acuerdo que consiguió cierto Ratón cuyo nombre empieza por M.

Lo primero es que Disney, de manera muy silenciosa, ha comenzado a ingresar en el segmento del anime. Tiene sentido, considerando que es uno de los productos más populares en las plataformas de streaming y encaja bastante bien dentro de la parrilla de contenido que tiene en mente. Y una de las adquisiciones más importantes que logró la plataforma fueron los derechos de transmisión de ‘Bleach: Thousand-Year Blood War’. Dentro de los Estados Unidos el show será transmitido por Hulu, mientras que de manera internacional llegará a Disney+ (incluyendo territorio como Colombia).

BLEACH: Thousand-Year Blood War will be available on Hulu in the U.S. and on Disney+ internationally. pic.twitter.com/bINykAUOZp

— VIZ (@VIZMedia) October 3, 2022