El manga de Hunter x Hunter regresa en noviembre  

Solo necesitamos sobrevivir la pandemia para poder verlos. Pero es oficial (y real). El manga de Hunter X Hunter. La cuenta oficial de la Shonen Jump en Twitter publicó que el volumen 37 del manga saldrá a la venta el próximo 4 de noviembre en Japón.

Por desgracia, en este lado del charco tendremos que esperar un poco más, pues no hay confirmación de si los episodios serán lanzados de manera digital. Manga Plus, la aplicación para leer manga de la revista de manera oficial. En la versión actual es posible leer los primeros tres y últimos tres capítulos del manga, pero el resto no están disponibles de manera internacional. En los Estados Unidos la licencia de la historia la tiene Viz Media (que está relacionada con Jump+), mientras que en América Latina y México está compartida entre diversas editoriales entre las que se encuentra Paniní.

Por supuesto, esto también significa que los fans que quieran ponerse al día con Hunter X Hunter (de manera legal) deberán evitar a partir del 4 de noviembre los spoilers del manga. No ha habido una actualización de esta historia desde 2018. La información en la cuenta no confirma cuántos capítulos nuevos habrá con el regreso del manga. A través de publicaciones en redes en sus redes sociales Yoshihiro Togashi (autor de Hunter X Hunter) indicó que estaba trabajando en al menos 10 diferentes manuscritos. No es claro si esto significa que este es el número de nuevos capítulos (el reporte inicial indicaba que al menos cuatro capítulos diferentes sean revelados).

Considerando que uno de los principales motivos por los que el manga de Hunter X Hunter ha estado en pausa ha sido por los problemas de salud de su autor, es normal que los fans estén emocionados por su regreso. Historias como las de Berserk demuestran que hay algo trágico en estas grandes historias jamás recibiendo un final.

Imágenes: Shonen Jump