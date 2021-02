La serie de ‘Zelda’ en Netflix… que Nintendo canceló

Netflix no es ajeno a las series Live Action. De hecho, la compañía ha perseguido de manera agresiva licencias que le permitan competir con la biblioteca de licencias originales que tienen compañías como Disney o Warner. Una de sus fuentes es los desarrolladores de videojuegos, como lo demuestra sus alianzas con Sega o Capcom para la producción de shows que adapten sus franquicias. Hoy nos llegan noticias de que, al parecer, la compañía habría comenzado la producción de una serie de ‘The Legend of Zelda’. Una serie que nunca llegó y llegará a ver la luz del día.

De acuerdo con un reporte, publicado por Eurogamer, Netflix había obtenido luz verde para producir una serie inspirada en ‘The Legend of Zelda’. Pero, después de que se filtraran detalles sobre la producción en The Wall Street Journal, Nintendo decidió cancelar la serie. De acuerdo con Adam Conover (un comediante estadounidense, mejor conocido por su rol en el canal de YouTube College Humor), Nintendo acusó a Netflix de que alguien dentro de la compañía había filtrado la propuesta.

“De repente, hubo reportes de que Netflix ya no iba a hacer ‘Legend of Zelda’. Yo estaba cómo: ‘¿qué pasó?’ Y luego escuché de mi jefe que también se cancelaba el proyecto de ‘Star Fox’. Y, de nuevo, pregunté ‘¿qué pasó?’ Me dijo, ‘alguien en Netflix filtró lo de Legend of Zelda’. No se suponía que debían hablar de eso, Nintendo se asustó… y cancelaron todo, todo el programa para adaptar estas historias», recordó Conover, hablando en el podcast de The Serf Times».

Los rumores de The Washington Post aseguraban que la versión de Netflix iba a ser una especia de “Game of Thrones, pero con los personajes de ‘The Legend of Zelda’ y un tono más familiar”. También parece que esta filtración es mucho más importante de lo que parece. Un solo rumore mató, al parecer, lo que habría sido toda una lista de colaboración de franquicias del desarrollador japonés en Netflix.

Hoy Netflix está construyendo una parte importante de su catálogo a partir de adaptaciones de videojuegos. Algunas de las que ya hemos visto son ‘The Witcher’ o ‘Castlevania’. También hay proyectos a futuro como ‘Tomb Raider’, ‘Sonic’, ‘Resident Evil’ y ‘Assassins Creed’. Así que quizás, en algún futuro cercano, Nintendo decida volver a confiar en ellos y en esta ocasión una filtración no cancele los planes de una adaptación.

Imágenes: Nintendo.