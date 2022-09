La película de horror de Winnie the Pooh se ve… malísima

¿Recuerdan que Winnie The Pooh ahora iba a ser una película de terror? Pues tenemos el primer tráiler.

Aquellos de ustedes con buena memoria para las noticias extrañas recordarán que el año pasado se anunció una película de terror de Winnie the Pooh. Y unas primeras imágenes de la cinta que mostraba a Pooh en la actitud de asesino serial despertaron el interés de la mayoría. Esta semana un primer teaser de Winnie the Pooh: Blood and Honey (Winnie the Pooh: sangre y miel, en español) se estrenó.

Y vaya que Pooh es un asesino despiadado. Porque mató cualquier motivación para ver la película.

El tráiler (que por desgracia solo está en in inglés y a través de cuentas no oficiales de adelantos de películas) revela los detalles de la historia: Christopher Robín es ahora un adolescente que decide regresar al mismo bosque donde muchos años atrás conoció a Pooh y compañía. Por desgracia el oso no se tomó tan bien el abandono y se ha convertido en un asesino serial, ahora obsesionado con matar al grupo de adolescentes que acompañó a Robín a su casa de campo. No. En serio esta es la historia de la película.

Por si la historia no diera ya miedo suficiente, la actuación de los involucrados termina de matar cualquier pizca de horror o curiosidad. Puede parecer duro… pero hay momentos en el adelanto que son incómodos de ver y no es precisamente por la cantidad de sangre en la pantalla.

Para ser justos, lo lógico era esperar que la película fuera terrible. El estudio detrás del proyecto es una productora de Reino Unido llamada Edge Productions que es famosa por tomar historias en el registro público (es decir, aquellas que pueden ser utilizadas sin tener que pagar utilidades de derechos de autor) y convertirlas en películas mediocres de terror. No nos tienen que creer. Pueden buscar ‘The Curse of Humpty Dumpty’ y ‘The Legend of Jack and Jill’ para comprobar si estamos lanzando odio injustificado. Eso sí, no nos responsabilizamos si también pierden la fe en el cine.

Winnie the Pooh: Blood and Honey llegará en … algún momento, pues la cinta todavía no tiene fecha. Con algo de suerte se mantendrá alejada de nuestras salas de teatro.

Imágenes: captura de pantalla