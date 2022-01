Las películas, grabaciones y obras que son de dominio público desde el 2022

El primero de enero de 2022, Estados Unidos celebró el Día del Dominio Público. En la celebración se liberaron los derechos de más de 400.000 obras que a partir de ese día pueden ser copiadas, compartidas y distribuidas sin ningún tipo de permiso o cobro. Dentro de los trabajos cuyos derechos de autor expiraron ese día luego de haber cumplido 95 años desde su fecha de publicación, se cuentan algunas canciones de Broadway, una selección de películas mudas, varios poemarios y casi medio millón de piezas musicales lanzadas antes de 1923.

It’s that most exciting #Copyright holiday: Public Domain Day! Today an amazing variety of books, silent films, and sound recordings(!) rise into the U.S. public domain! Check out this great review from Duke’s Center for the Study of the Public Domain: https://t.co/ZwSYa6L6Ts

