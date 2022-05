Winnie the Pooh es esta mañana tendencia en Twitter. La razón no es que haya una nueva película en camino o que el oso tenga una nueva aparición en Kingdom Hearts. El motivo está en que ayer se anunció que una película de horror inspirada en el personaje comenzará producción y en esta ocasión convertirá al dulce oso en un asesino serial.

¿Por qué ahora Winnie The Pooh es una película de terror?

Mickey Mouse no tiene nada que ver

Puede ser obvio decir que Disney no tiene nada que ver con el proyecto. La película está siendo realizada por una productora de Reino Unido con el nombre de Edge Productions. Si el nombre no les suena de nada… tienen todas las razones para el olvido pues sus películas no son precisamente éxitos de cartelera y jamás han tocado las costas de nuestro país. Si ya la curiosidad puede más que ustedes, entonces les podemos recomendar que busquen ‘The Curse of Humpty Dumpty’ y ‘The Legend of Jack and Jill’, para que se hagan una mejor idea de qué esperar.

¿Gracias por el dominio público? Perdón por Winnie Pooh

La cosa, es que el estudio no tiene que pedir permiso a Disney para utilizar a Winnie the Pooh, debido a que el personaje ha entrado al dominio público.

¿Quiere decir esto que ahora puedes hacer un análisis de las películas del oso en YouTube o convertirlo en un rapero a través de la magia de la edición? No.

Lo que salió al domino público (es decir, que puede ser utilizado sin temor a sufrir repercusiones por derecho de autor) fueron los libros originales de A.A. Milne. Y hasta hace poco Disney era el único estudio con la autoridad de poder realizar cualquier tipo de producción con el personaje. Sin embargo, ahora que la obra original ha entrado en el dominio público cualquier persona puede adaptar los cuentos originales.

La línea es bastante delicada, por supuesto. Las series y películas animadas, así como todos los productos relacionados con el Winnie the Pooh de Disney siguen protegidos por los derechos de autor. La duda que viene ahora es si Disney encontrará algún problema con el uso de máscaras o el que el asesino de la película use una camisa roja (que es uno de los añadidos que hizo la versión de Disney al cuento original).

Imágenes: IMDB