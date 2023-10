La nueva serie de Daredevil del MCU está siendo ‘reescrita’ y ‘revisada’

El caos dentro de Marvel no para. Desde hace unos meses es claro que el estudio está teniendo problemas con su estrategia para la fase 4. La luna de miel de ‘Avengers: Endgame’ ha terminado y la recepción a muchas de sus historias más recientes (específicamente citando el fiasco que resultó ser ‘Secret Wars’). Ahora un nuevo reporte asegura que el show de Daredevil podría estar en problemas con la solicitud de ‘revisarlo’ y ‘reescribir’ muchos de sus capítulos.

De acuerdo con un artículo de The Hollywood Reporter, Marvel Studios comenzó a encontrar problemas en el show después de que la huelga de escritores comenzara en julio de 2023. Para ese momento la producción del show pausó (y todavía no ha sido retomada, considerando que los actores permanecen en paro) y un poco menos de la mitad de los episodios habían sido grabados. Sin embargo, Kevin Feige y otros de los ejecutivos de Marvel tuvieron la oportunidad de ver lo que había sido producido… pero que no quedaron muy impresionados con el resultado final.

Así que en estos momentos el estudio ha tomado la decisión de cambiar de manera importante la ruta que tomará la historia. Para comenzar, Marvel Studios despidió a los dos escritores principales de ‘Daredevil: Born Again’ (Chris Ord y Matt Corman), así como terminó los contratos con los directores que habían sido fichados para los episodios que no habían sido grabados. Para el momento de publicación de este artículo Marvel Studios está buscando los reemplazos para esta revisión de la serie.

Por ahora no hay detalles sobre qué elementos no terminaron gustando a los ejecutivos de Marvel o qué tipo de serie ahora esperan que sea ‘Daredevil: Born Again’. Pero de acuerdo con lo que sabemos la idea anterior era un ‘drama legal’ que no tenía mucho de parecido con la serie de acción en Netflix.

Lo que esto también significa es que la serie, con seguridad, terminará por demorar mucho más en llegar de lo esperado. ‘Daredevil: Born Again’ ya estaba retrasada en el calendario de estrenos del estudio (producto de las huelgas de actores y escritores). Los cambios más recientes solo significan que la serie ahora ha regresado al punto de salida y que es posible que no la veamos hasta 2035 por temprano.

Con algo de suerte los cambios de Marvel serán positivos. La historia reciente de proyectos para Disney+ es la directores y guionistas cambiando o saliendo de proyectos a medio camino. Jeremy Slater renunció a ‘Moon Knight’, mientras que Jessica Gao vio reducido su rol cuando Kat Coiro, una productora, tomó en sus manos el proyecto. Las historias más recientes en Marvel han sido un fracaso y las tensiones entre ejecutivos y productores aumentan… en un panorama que nos recuerda los primeros días del DC antes de la llegada de James Gunn.

Imágenes: Marvel