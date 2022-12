Charlie Cox advierte que la serie de Daredevil de Disney+ no será tan fiel a los cómics

Sin embargo, lo poco que hemos visto del personaje en el MCU nos ha dado a entender que el Daredevil de este universo sin dudas es muy diferente a la versión que conocimos antes. Es algo para lo que nos preparó She-Hulk (para molestia de algunos fans) y que ahora Cox advierte en una entrevista.

Conversando para inews.co.uk el actor dio unos pequeños comentarios sobre su siguiente proyecto: Daredevil: Born Again. Por ejemplo, una de las preguntas que se le hizo a Cox (y que seguramente será más frecuente conforme nos acerquemos al estreno de la serie) es si el Daredevil de Disney+ es el mismo que el de Netflix o si ahora que tenemos un multiverso se trata de un personaje completamente diferente.

“No creo que sea un personaje diferente. Solo creo que es quizás un período diferente de su vida. No creo que mi interpretación cambie, contrataron al mismo actor. ¿Estamos diciendo que esta es una… era o variante completamente nueva? …. No he leído los guiones, así que no lo sé. Pero como, ¿es parte del multiverso?”, aseguró el actor.

Lo primero es que los comentarios de Cox indican que el actor no tiene en, estos momentos, muchos detalles sobre la historia que veremos en el show de Daredevil. La serie de Disney+ todavía no cuenta una fecha para su estreno y, considerando el cronograma de lanzamientos del MCU el próximo año (Loki: temporada 2, What If: Temporada 2, Iron Heart) es poco probable que lo veamos en 2023.

Cox realiza una última advertencia. Aunque el actor no ha leído los guiones, sí conoce los detalles de la historia que traerá y promete que el show continuará con la tendencia de She-Hulk de combinar historias secundarias con casos en la corte. Eso sí, el todo de la serie estará acorde a lo que hemos visto en la mayoría de historia de Marvel. “No creo que nadie deba leer el título como una manera de anticipar el tipo de show que vamos a hacer”.

En los cómics ‘Born Again’ es un arco de Daredevil de 1986 escrito por Frank Miller (lo que de entrada te dice qué tipo de tono tiene la historia). En esta historia el Kingpin se entera de la identidad secreta de Daredevil y crea un plan para destruir la imagen del abogado, llevarlo a la locura y convertir si vida en un infierno. Considerando los comentarios recientes de Cox es poco probable que veamos un concepto similar en ‘Daredevil: Born Again’, incluso si ciertos momentos de la historia original se conservan.

Imágenes: Marvel Studios