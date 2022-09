La nueva película de The Karate Kid no está relacionada con Cobra Kai

Ya pueden dejar sus teorías de lado. Ya se confirmó que, pese a lo que muchos querían, la próxima película de The Karate Kid no está relacionada de alguna manera con Cobra Kai.

El dato proviene de nadie menos que uno de los creadores del show de Netflix, John Hurwitz, a quien se le preguntó en Twitter su sabía algo de la próxima película de la franquicia. Hurwitz respondió que en estos momentos no sabe mucho del filme y, más importante, que ninguno de los miembros de su elenco está involucrado con el filme.

“A los muchachos y a mí nos encantaría hacer películas de Karate Kid y Cobra Kai y esperamos hacerlo algún día. Pero este no es para nosotros, ni está enfocado en el elenco de Cobra Kai. No sé mucho al respecto, pero le deseo lo mejor. #KarateKid #CobraKai”.

The guys and I would love to make Karate Kid and Cobra Kai movies and hope to someday. But this one isn’t from us or focused on the Cobra Kai cast. Don’t know much about it, but wish it well. #KarateKid #CobraKai https://t.co/pd2aYYAF0A

